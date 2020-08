Estações rodoviárias em Iraí e Marau terão concorrência nesta semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As concorrências para a concessão de serviços de mais duas estações rodoviárias do interior estão entre os destaques da semana nos certames organizados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Na quinta-feira (27/8), será a vez das licitações nos municípios de Iraí e Marau, feitas a partir de demandas do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Além dessas, outros 28 certames estão na agenda da Celic para o período entre 24 e 28 de agosto. Entre os pedidos das secretarias e órgãos do Estado estão registros de preços para diversos produtos e serviços, entre os quais medicamentos, materiais de limpeza, equipamentos de segurança e informática, além de serviços de manutenção e vigilância.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado junto aos profissionais de imprensa e à sociedade. Para mais informações sobre cada processo, acesse o site www.celic.rs.gov.br e informe o número do edital ou processo.