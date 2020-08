Rodovia que liga Nova Petrópolis a Canela recebe obras de recuperação

A ERS-235, na Serra, recebe serviços de restauração de pavimento e implantação de nova sinalização nos 42 quilômetros que ligam Nova Petrópolis, Gramado e Canela. As melhorias são realizadas pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Logística e Transportes e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

As frentes de serviço fazem revitalização completa no trecho que passa por Nova Petrópolis. Desde o ano passado, as obras já recuperaram os segmentos do km zero ao dois e do três ao 16 - incluindo os acessos ao bairros Nova Colônias, no km 11, e ao bairro Pedancino, no km 15 - e do 34 ao 42, onde há pista dupla, entre Gramado e Canela.

No ano passado, a EGR construiu a rótula de acesso ao bairro Pousada da Neve, no km 2,5 da ERS-235. No momento, a empresa está encaminhando a licitação para as obras de recuperação do acostamento que vai da rotatória até o fim do trecho em pista dupla.

A ERS-235 é administrada pela EGR do km zero ao 42.