Cargas do setor agropecuário são destaque no terminal de contêineres da Wilson Sons em Rio Grande

A Wilson Sons, por meio do Tecon Rio Grande, terminal de contêineres no Porto de Rio Grande, vem se especializando em cargas relacionadas ao agronegócio, único setor a registrar alta no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre de 2020. Entre os principais produtos movimentados, estão arroz, tabaco, madeira, frango congelado e carne suína.

De janeiro a maio de 2020, 54% das cargas movimentadas pelo terminal foram relacionadas ao agronegócio. Os produtos do agronegócio representaram 75% da cabotagem (navegação entre portos de um mesmo país), 50% da exportação e 34% da importação. "O Tecon Rio Grande se orgulha de fazer parte da exportação e cabotagem dos produtos de agronegócio desde nossos primeiros anos de operação. É um setor forte, que junto à cadeia logística, trabalha rapidamente frente às adversidades, sempre se mantendo presente na vida dos brasileiros.", explica Paulo Bertinetti, diretor presidente do Tecon Rio Grande.

Na cabotagem, os produtos mais movimentados no período foram arroz, madeira e leite em pó. Já entre as cargas mais exportadas estão tabaco, madeira, frango congelado, arroz e carne suína. Os principais destinos de exportação foram Peru, Bélgica, Estados Unidos, Arábia Saudita e China. O setor agropecuário importou partes e peças de máquinas, implementos agrícolas, além de produtos químicos e fertilizantes, de fornecedores asiáticos e europeus, principalmente chineses.

Cerca de 5% dos produtos do agronegócio chegam ao Tecon Rio Grande pelo modal fluvial, via Tecon Santa Clara. Hoje 25% das cargas movimentadas no terminal hidroviário também são commodities, como madeira e frango congelado. A maior parte das mercadorias transportadas são destinadas à exportação e tem como origem as cidades de Triunfo, Taquari e Garibaldi. Entre os serviços disponibilizados pelo Tecon Santa Clara estáo fornecimento de energia para contêineres reefers, possibilidade deestufar e desovar produtos no armazém, além de entrega de carga fracionada ou completa nos seus destinos.

Com mais de 20 anos, o Tecon Rio Grande é um dos mais importantes terminais de contêineres da América Latina. Opera as principais linhas de navegação que escalam o país e atende a cerca de três mil importadores e exportadores, tendo se tornado fundamental para o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul.