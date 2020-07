Randon terá linha de montagem no complexo industrial da Volkswagen dentro do Consórcio Modular da multinacional

A Suspensys, unidade que integra as Empresas Randon, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) assinaram acordo de parceria para o ingresso da companhia gaúcha no Consórcio Modular mantido pela montadora. A operação ocorrerá dentro do complexo industrial da VWCO em Resende, no Rio de Janeiro, onde serão montadas as suspensões pneumáticas de veículos comerciais da Volkswagen.

Em uma parceria inédita entre as duas marcas, a Suspensys, que é especialista no desenvolvimento de suspensões e eixos, ficará responsável pela pré-montagem de suspensões pneumáticas para os caminhões e ônibus da Volkswagen. Será também a fornecedora do sistema modular de suspensões full-air concebido em conjunto pela Suspensys e VWCO para seu portfólio de veículos. Desde a criação, que completa 25 anos neste mês de julho, é a primeira vez que o Consórcio Modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus receberá um parceiro para um novo componente.

Segundo o vice-presidente executivo e COO das Empresas Randon, Sergio Carvalho, a consolidação desse modelo de negócio, em meio ao cenário desafiador que o mundo vive, evidencia que a companhia está pensando no futuro, no qual a inovação e as parcerias como essa serão ainda mais estratégicas. "Integrar o Consórcio Modular fortalece ainda mais o relacionamento entre as Empresas Randon e a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que há mais de 30 anos estabelecem uma importante parceria comercial. Com os investimentos e o fornecimento dos sistemas de suspensão pneumática, mais do que aprimorar nosso portfólio, estamos reforçando, junto ao mercado, nosso posicionamento como companhia que apresenta soluções inovadoras aos clientes", destaca Carvalho.

A fase agora é de implementar esse acordo com uma fase piloto a partir de outubro de 2020 e previsão de início efetivo em 2021. Ao longo dos próximos meses, a Suspensys instalará a linha de montagem no seu prédio, que abriga também o Customer Forum da VWCO. Será dedicada uma área de 4 mil metros quadrados no espaço, onde serão instalados os equipamentos de ponta necessários à operação, mantendo todas as atividades atuais da VWCO no Customer Forum.

"Esse anúncio é emblemático para nós. O acordo vem para suprir uma demanda no mercado: cada vez mais, nossos clientes vão buscar o conforto e a eficiência operacional que a suspensão pneumática propicia aos veículos e estamos preparados para isso. Em meio a todo esse cenário difícil que a indústria está vivendo, fechamos uma nova parceria por acreditarmos que o futuro será melhor e promissor", avalia o presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes.