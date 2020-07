Mercedes-Benz lança campanha para passageiros de coletivos

Com base no posicionamento "Pensando no coletivo. Pensando no futuro", a Mercedes-Benz cria nova campanha institucional que convida os clientes a darem seu testemunho de como estão enfrentando a Covid-19. Sob o mote "Coletivo de Cuidados", os cases serão divulgados a fim de motivar a todos. A ação ressalta que o ônibus faz parte da nossa vida. "Vá de ônibus. Vá seguro. E conte sempre com a qualidade Mercedes-Benz", diz uma das mensagens.

Com essa iniciativa, a empresa busca também reconhecer o esforço de seus parceiros para garantir a proteção dos usuários de ônibus. "Operadoras e fabricantes de carroçarias têm se dedicado, por exemplo, a ações de higienização do interior dos ônibus. Isso será muito importante na volta à normalidade, uma vez que já está ocorrendo, gradualmente, um aumento no fluxo de passageiros", afirma Walter Barbosa.

A ação dá continuidade, portanto, ao compromisso da Empresa com os usuários do ônibus de todo Brasil. Iniciativas similares ocorreram com as campanhas "Mercedes-Benz, o ônibus da galera", que motivava o usuário a se sentir coproprietário dos veículos de transporte coletivo, e "Eu uso, eu cuido", que incentivava o cidadão a preservar o ônibus, seu patrimônio no dia a dia da mobilidade urbana.

A Mercedes-Benz tem acompanhado o cenário desafiador imposto pela pandemia da Covid-19 ao transporte coletivo. As empresas operadoras, os gestores do transporte, os fornecedores do setor e os próprios usuários, todos estão envolvidos com a demanda prioritária de preservação da vida, sem deixar de se preparar para quando a situação se aproximar do normal.

"Os impactos da Covid-19 atingiram em cheio o transporte público, em especial o modal ônibus", ressalta Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. "Independentemente das circunstâncias sociais e econômicas, eventuais ou não, o ônibus ocupa uma função vital na mobilidade urbana". De acordo com o executivo, com base no posicionamento "Pensando no coletivo. Pensando no futuro", a companhia tem representado papel atuante e mobiliza diversos players do segmento, como empresas de transporte, gestores, parceiros e passageiros, para a busca permanente de soluções de mobilidade e de compatibilidade ambiental e econômica para hoje e para o futuro.