Excesso de peso nos caminhões volta a ser fiscalizado nos postos das rodovias federais

Os postos de pesagem veicular das rodovias federais, que fiscalizam o excesso de peso em caminhões, voltaram a funcionar. As atividades de pesagem, que estavam suspensas desde 25 de março, em razão da pandemia da covid-19, foram retomadas por força da portaria n.° 362, editada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no dia 24 de junho.

O texto estabelece que as concessionárias terão até 30 dias para realizar "as alterações necessárias a fim de garantir a operação em consonância com as medidas sanitárias preventivas cabíveis". Diz ainda que "as concessionárias deverão obedecer às legislações sanitárias pertinentes, que têm como objetivo a segurança e prevenção de servidores, operadores e usuários dos Postos de Pesagem Veicular contra a Covid-19".