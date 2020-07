Setor de transportes teve queda recorde em abril

O setor de transporte registrou, em abril de 2020, retração de 21,2%, em relação a abril de 2019, e de 17,8%, na comparação com março deste ano. Ambos os resultados correspondem ao pior desempenho no volume de serviços prestados pelo setor de transporte, armazenagem e correio na série histórica - iniciada em fevereiro de 2011. Os números constam da nova edição do boletim Economia em Foco, da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). que utiliza dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PMS/IBGE).

O segmento mais atingido foi o de transporte aéreo, que teve queda de 77,2%, na comparação com abril de 2019, e de 73,8%, em relação a março de 2020 - a maior redução da série histórica. O transporte terrestre também registrou seu pior desempenho e teve queda de 28,5%, em relação a abril de 2019, e de 20,6%, na comparação com março deste ano.

O setor de transporte só não teve um resultado pior porque, em abril, o volume transportado nas ferrovias brasileiras, mensurado em Toneladas Úteis (TU), cresceu 18,9%, tanto na comparação com abril de 2019 quanto em relação a março deste ano. Além disso, o aquaviário cresceu 16,3% em abril de 2020, se comparado com o mesmo período de 2019, e ficou praticamente estável (-0,1%) em relação a março de 2020.

De acordo com a análise da CNT, os dados da PMS de abril mostram uma realidade que já havia sido alertada nas três rodadas da Pesquisa de Impacto no Transporte - Covid-19 realizadas pela Confederação desde o início da pandemia do novo coronavírus. "A pandemia provocou retrações históricas no volume de demanda das empresas transportadoras, levando-as a operar em um nível crítico que, do ponto de vista financeiro, não se sustenta no tempo", afirmou a CNT.

Segmento aquaviário teve situação melhor

Navegação não registrou nenhum número negativo significativo

JONATHAN HECKLER/jc

A princípio, a PMS aponta uma situação menos desfavorável para o transporte aquaviário, cujo volume de serviços cresceu 16,3% em abril de 2020, na comparação com abril de 2019, e ficou praticamente estagnado (-0,1%) em relação a março de 2020. Ou seja, o segmento, formado pelas atividades de navegação de longo curso, cabotagem e navegação por vias interiores, não registrou nenhum número negativo significativo no mês.

O fato relaciona-se ao perfil da demanda desse tipo de serviço que é orientada para a exportação e a importação de bens. Além disso, deve-se considerar o fato de o escoamento da produção de soja ocorrer basicamente no primeiro semestre do ano e se concentrar até o mês de maio.