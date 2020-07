Wilson Sons inclui WhatsApp como nova ferramenta de atendimento

A Wilson Sons está ampliando a comunicação com clientes no Tecon Rio Grande. Além de já contar com atendimento por Portal do Cliente, telefone e e-mail, agora o terminal também dispõe de um canal por meio de aplicativo de WhatsApp. O novo serviço busca dar ainda mais agilidade aos atendimentos comerciais, adaptando-se às preferências dos clientes.

Este recurso vem a somar na comunicação com o cliente, já consolidada pelo Portal do Cliente e pelo Teconline. O Portal do Cliente, implantando em 2017, utiliza a ferramenta ZenDesk para monitoramento dos contatos e questionamentos dos clientes, apresentando de forma fácil o andamento de sua solicitação. Já o Teconline, lançado em 2000 e totalmente remodelado no início de 2020, busca das acesso direto às informações das cargas de cada cliente, como janela de atracação, agendamentos, serviços e pagamentos.

O serviço por WhatsApp atende a diversas finalidades, como informações sobre nota fiscal, tabela de serviços, agendamento, gate e booking. O funcionamento é simples, o cliente adiciona o número e faz contato pelo aplicativo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O número do WhatsApp é: (53) 3234-3030. O serviço está disponível para todos os clientes, sejam eles armadores, exportadores, importadores, cabotagem, navegação interior, despachantes e transportadores.