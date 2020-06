Centros de distribuição adotam novos procedimentos

A pandemia do novo coronavírus mudou os procedimentos e as rotinas adotados no trabalho em diversos segmentos, principalmente nos essenciais para a sociedade, com a finalidade de garantir a segurança das equipes. Em logística, não é diferente.

A Intecom Logística, que atua há mais de 15 anos como operador logístico, entende que o momento exige adequações para a operação dos centros de distribuição no País. "A adoção de medidas mais intensas de limpeza e a conscientização dos colaboradores são fundamentais para ter um ambiente de trabalho mais seguro. É necessário o cuidado com a saúde neste momento", afirma José Paulo Pereira, diretor-executivo da Intecom Logística.

Além do afastamento dos grupos de risco (idosos, diabéticos, hipertensos etc.), a disponibilização de máscaras, luvas e álcool em gel e a medição diária da temperatura são recomendadas diversas práticas para o funcionamento da operação de forma segura, segundo Pereira.

A Intecom conta com mais de 500 colaboradores diretos e 700 indiretos, e realiza, em média, 200 mil entregas, chegando a distribuir mais de 100 mil toneladas de cargas anualmente. Em seu portfólio de clientes estão diversas empresas de setores como varejo alimentar, indústria automobilística, e-commerce, fármacos e cosméticos.

Confira algumas dicas

1 Conscientização sobre higiene pessoal - Os colaboradores dos centros de distribuição, sejam das áreas administrativas, da operação, motoristas e entregadores, precisam ser informados sobre a importância da higiene pessoal, como a lavagem frequente das mãos com sabão e água, o uso de álcool em gel para a assepsia das mãos e a utilização de máscaras, luvas e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em alguns casos.

2 Intensificação da limpeza - Os processos de limpeza dos centros de distribuição e, principalmente, das áreas comuns devem ser intensificados. Máquinas e itens muito utilizados, como arqueadeira (máquina que possui fita para amarrar os pallets), empilhadeira, entre outros, também devem ser limpos com frequência.

3 Não compartilhar itens pessoais - Os profissionais também devem ser avisados a respeito da importância de não compartilhar itens pessoais, como EPIs, talheres e copos, e, em caso de itens que devem ser compartilhados, é necessária a higienização antes e após o uso.

4 Higienização dos caminhões - No final do dia, no retorno dos caminhões aos centros de distribuição, a parte interna do veículo e as carcaças devem ser higienizadas. Recomenda-se também a separação de doca exclusiva para recebimento de veículos menores com diminuição de motoristas no pátio.

5 Criação de checklist e folheto - Uma prática adotada por diversas empresas para facilitar o processo e o entendimento de todos é a criação de checklist e de folhetos com as recomendações aos profissionais da operação e caminhoneiros, como lavagem das mãos, utilização do álcool gel e higienização do volante, manopla do câmbio, buzina, pontos de apoio e das cabines dos caminhões a cada saída.

6 Entregas em segurança - Na entrega de produtos e cargas, a recomendação é a de que os entregadores mantenham a distância mínima de 1,5 metro do cliente. Para confirmação de entrega, deve-se pensar na eliminação da necessidade da assinatura do cliente no celular do entregador ao receber a encomenda para evitar contato físico.

FONTE: Intecom Logística