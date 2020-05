Inovação e infraestrutura para combater a pandemia

A pandemia do novo coronavírus entrou na pauta da Agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Criada em 2015 com 17 objetivos e 169 metas de estímulo a ações para os próximos 15 anos, a iniciativa busca equilibrar o desenvolvimento sustentável nas áreas econômica, social e ambiental. E são esses três pilares que balizarão o HackCovid19, um hackathon gratuito (maratona de hackers) totalmente on-line que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de maio.

As inscrições para participar o evento podem ser realizadas a partir do dia 15 de maio. O prazo para submissão dos desafios se encerrou no dia 6 de maio, e mais de 50 projetos foram inscritos nos temas propostos pelo evento: saúde, comunidade, populações vulneráveis, empresas e comércio, educação, informação, arte e cultura e meio ambiente. Para quem gosta de tecnologias e inovação, o HackCovid19 também oferecerá uma programação de palestras on-line, antes e durante o evento.

Durante 72 horas, entre os dias 15 e 17 de maio, os participantes que tiveram os projetos aprovados vão colaborar em ações que visem resolver os desafios da pandemia. O HackCovid19 contará com o auxílio de mentores experientes de diversas áreas e com o conhecimento científico e infraestrutura do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), responsáveis pela ideia de catalisar o potencial criativo com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

Entre os 10 projetos selecionados, um deles, por exemplo, quer buscar soluções para o tratamento e o descarte do lixo que está sendo gerado em grandes quantidades em residências e hospitais. Essa e as outras iniciativas aprovadas terão que propor o desenvolvimento de tecnologia que vise resolver o desafio apresentado por meio de design, protótipo ou simulação. Um comitê escolherá os vencedores. As soluções premiadas podem ser apresentadas em um fórum público (on-line) para possíveis patrocinadores e investidores.





Como participar da maratona

Inscrição dos hackers

As inscrições dos hackers serão abertas no próximo dia 15 de maio à 0h15min, sendo feitas por meio do portal https://www.cbpf.br/hackcovid19, na plataforma internacional de gerenciamento de hackathons Devpost (https://devpost.com). Os interessados em participar podem desde já abrir uma conta naquela plataforma.

Na oportunidade, cada hacker - que não precisa necessariamente saber programar - poderá escolher os desafios nos quais quer trabalhar, formando equipes - sugere-se que as equipes tenham de três a cinco pessoas - no mesmo portal da inscrição, a partir do qual também poderão acessar, por meio de um link, a plataforma do Slack, na qual poderão começar os debates com ativadores e mentores. Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail hackcovid19@cbpf.br.

Transmissão ao vivo das palestras pelo canal do YouTube do CBPF (https://www.youtube.com/user/CBPFvideos), onde o link estará disponível 15 minutos antes do horário de cada apresentação.

Base de dados

Também já está pronta uma Base de Dados com recursos e iniciativas tecnológicas para a Covid-19 que podem ser úteis para os participantes do hackathon. Essa base pode ser acessada em https://www.cbpf.br/hackcovid19/sct/hackcovid19-sct.html.

Informações gerais

Para saber mais sobre o HackCovid19, acessehttps://hackcovid-19.devpost.com/.