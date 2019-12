Aviação contribui com US$ 19 bilhões para o PIB brasileiro

Com um valor adicionado bruto de 18,8 bilhões de dólares à economia nacional e gerando mais de 800 mil empregos diretos e indiretos, o mercado de aviação brasileiro tem potencial de crescer quase 5 vezes em 20 anos. Este e outros dados sobre o impacto do transporte aéreo no Brasil são trazidos pelo estudo O valor do transporte aéreo no Brasil: desafios e oportunidades para o futuro, realizado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Segundo os números da associação, as contribuições da aviação para a economia e a sociedade brasileiras são originárias da geração de empregos, do consumo gerado pelas companhias aéreas e sua cadeia de suprimentos, do efeito catalizador do fluxo de comércio e da vinda de turistas. As companhias aéreas, operadores de aeroportos, fabricantes de aeronaves e provedores de serviços têm cerca de 167 mil pessoas diretamente empregadas e geram mais de 372 mil empregos de forma indireta. Já o consumo dos turistas que chegam por via aérea ajuda a manter mais 300 mil empregos e contribui com 6,5 bilhões de dólares para o Produto Interno Bruto (PIB).

O mercado da aviação no Brasil tem grande potencial de crescimento, principalmente em termos de conectividade doméstica e diversificação de conexões internacionais diretas. Mas, para isso efetivamente acontecer, é essencial manter a competitividade do setor ao enfrentar deficiências. Uma delas é o alto custo dos negócios, principalmente devido ao preço do combustível de aviação - um dos mais caros do planeta, alta carga tributária além dos custos para atender requisitos regulatórios que aumentam o custo das viagens e tornam os voos menos acessíveis aos consumidores sensíveis à evolução do preço e aos passageiros que pretendem fazer sua primeira viagem.

Outra preocupação diz respeito ao uso ineficiente da infraestrutura que cria obstáculos aos viajantes e custos adicionais as companhias aéreas. Também compõe a lista de problemas à espera de soluções a falta de harmonização regulatória com as melhores práticas globais, o que se agrava com a prevalência de instrumentos legais para a resolução de disputas, criando confusão para os consumidores, companhias aéreas e um significativo aumento dos custos.

Neste sentido, o aumento excessivo de ações judiciais prejudica o crescimento do setor e apresenta um fator inibitório para companhias aéreas estrangeiras se instalarem no País. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico (IBAER), o número de processos contra as aéreas foi de 64 mil em 2018 para 109 mil apenas entre janeiro a julho deste ano.

Nova plataforma é referência e reúne dados sobre impacto social e econômico da indústria aeronáutica no País

Os números do estudo da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) embasam a campanha Valor da Aviação (VoA), que tem como objetivo divulgar a importância e a relevância da indústria da aviação e seu impacto social e econômico no Brasil e seus desafios, além de destacar as contribuições do transporte aéreo para todos brasileiros.

A campanha e os dados do estudo estão no novo site da IATA - https://valordaaviacao.org.br - plataforma que reúne a identidade e o posicionamento da associação em um só lugar, destacando as contribuições do transporte aéreo para os brasileiros além de exemplos globais.

Em termos institucionais, o VoA será apresentado a associações e entidades que se relacionam com a aviação. O objetivo é trabalhar temas, difundir informações e balizar discussões que sensibilizem as pessoas quanto à necessidade e importância do transporte aéreo no país, uma vez que muitas das informações que definem o setor de aviação no Brasil não são conhecidas pela maior parte da população.

O lançamento da plataforma coincide com as comemorações do setor em torno do Dia da Aviação Civil, celebrado internacionalmente no dia 7 de dezembro. A data remete à assinatura da Convenção Internacional de Aviação Civil (Convenção de Chicago) em 1944, que tem entre seus signatários o Brasil. Com o tratado nasceu a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e foram estabelecidas práticas e recomendações para o desenvolvimento da Aviação Civil mundial dentro de princípios econômicos de igualdade de oportunidades e de padrões de segurança de voo.

Desde seu início, a Aviação Civil Internacional tem registrado um impressionante crescimento, não só no tráfego de passageiros, mas no de carga também. Dia após dia, a OACI, a IATA e todos os atores envolvidos na operação do sistema aéreo internacional trabalham para estabelecer melhores procedimentos de segurança e processos mais eficientes nas comunicações e nas viagens internacionais.

A OACI contribui para que o transporte aéreo seja seguro e a maneira mais prática para viajar de um local a outro. Já a IATA, que congrega as companhias aéreas, tem papel de destaque no estabelecimento de padrões operacionais, implementação de requisitos de segurança e certificação de companhias aéreas.