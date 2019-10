Governo federal estuda aportar R$ 30 bilhões em seis novas usinas nucleares até 2050

O governo federal informou que estuda construir seis usinas nucleares até 2050. A informação foi dada pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros.

A construção das usinas deve ser incluída no Plano Nacional de Energia (PNE), que está em fase final de elaboração.

Em nota, o ministério destaca que o PNE está em fase final de elaboração e informa que o governo estima investir US$ 30 bilhões na construção das seis usinas.

Os novos reatores deverão produzir 6 gigawatts (GW) de energia - 1 GW em cada. Somados com a produção das usinas de Andrade 1 e 2 e também de Angra 3, prevista para ser concluída em 2026, a potência instalada na matriz nuclear poderá chegar a 9,3 GW.

Já as obras na usina nuclear de Angra 3, que estão paradas desde 2015, devem ser retomadas no primeiro semestre do ano que vem, de acordo com a Eletronuclear. Isso seria feito com R$ 2,8 bilhões da controladora Eletrobras. A definição do investimento deve ser concluída até o fim de outubro.

Na prática, os recursos da Eletrobras serão uma antecipação do montante que será necessário para que a empresa seja majoritária na usina. Deve ser criada uma sociedade de propósito específico (SPE), pela qual o investidor, minoritário, seria um dos sócios e concluiria a construção de Angra 3.