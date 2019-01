Porto Itapoá inicia 2019 com nova plataforma tecnológica

94

No dia 1 de janeiro de 2019, o porto Itapoá colocou em funcionamento a plataforma tecnológica SAP S/4HANA, que leva maior agilidade, segurança e análises preditivas às atividades do sexto maior terminal de contêineres do Brasil. O embarcadouro prevê uma expansão na capacidade de recepção de cargas de 540 mil TEUs (Twenty Equivalent Units - contêiner de 20 pés), chegando a 1,2 milhão TEUs em 2020. O porto Itapoá tem como estratégias se tornar referência em logística marinha na América do Sul e a ampliar seus serviços para outros países do continente. A plataforma tecnológica SAP S/4HANA faz parte dos investimentos do porto em inovação, alicerçando seu plano de crescimento.

A adoção do SAP S/4HANA é pioneira em portos brasileiros e em empresas de Santa Catarina. A nova plataforma tem como principal foco auxiliar suas operações, garantindo a segurança das transações, assertividade na gestão e análises em tempo real, beneficiando o controle e a produtividade do terminal. Outro aspecto positivo é a integração de todos seus processos, conectando as atividades internas e externas de forma simples e rápida.

A curitibana Sproit Solutions, empresa especializada em estratégias de negócio e de tecnologia, foi a responsável pela implementação da ferramenta. Tal pioneirismo beneficia também a visibilidade do porto Itapoá junto ao mercado, pois a tecnologia SAP é referência mundial e reúne as melhores práticas em experiência do usuário. "Nesse sentido, o terminal não mede esforços para estar alinhado com as principais tendências mundiais em sistema de gestão", afirma o presidente do porto Itapoá, Cássio Schreiner.

O SAP S/4HANA atende as áreas de Operações, Manutenção, Suprimentos, Financeira, Contábil, Fiscal, Planejamento e RH. A Spro realizou também a integração da plataforma com o principal sistema especialista do porto Itapoá - utilizado pela empresa para o controle de movimentações de carga e descarga no terminal. "Consolidamos a estratégia na nova plataforma tecnológica da SAP, levando para o porto de Itapoá o conceito de Empresas Inteligentes, possibilitando a análise em tempo real, impulsionando a tomada de decisões além de simular impactos no negócio.", comemora o presidente executivo da Spro, Almir Meinerz.

O porto Itapoá movimentou em 2018 cerca de 680 mil TEUs, um crescimento de 11% em relação ao movimento de 2017. A perspectiva para os próximos anos, com a ampliação da área física do Terminal de 150 mil m² para 250 mil m² em 2018, é que o espaço tenha capacidade para movimentar 1,2 milhões de TEUs. Esse patamar coloca o terminal do Norte catarinense entre as maiores capacidades estáticas de armazenamento de contêineres do Brasil.