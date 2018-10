Presidenciáveis apostam em melhorar a infraestrutura para alavancar crescimento

Brazil's presidential candidate for the Workers' Party (PT), Fernando Haddad listens to a question, during an interview with AFP in Sao Paulo, Brazil, on October 13, 2018. - Brazil's far-right presidential candidate Jair Bolsonaro is "fomenting violence," his leftist rival Fernando Haddad told AFP on Saturday. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) Caption /NELSON ALMEIDA/AFP/JC

A retomada de investimento em infraestrutura é ponto central nos planos dos presidenciáveis que se enfrentarão nas urnas no fim do mês. As previsões de aportes no setor são distintas - R$ 150 bilhões (PSL) e R$ 205 bilhões (PT) no primeiro ano de governo - e os caminhos para chegar lá são bem distintos.

Se eleito, Jair Bolsonaro centrará esforços na atração do capital privado nacional e internacional via privatizações e concessões, o que corresponderia a 70% do total para investimento em 2019. O financiamento seria, sobretudo, via mercado de capitais.

Já Fernando Haddad pretende recuperar a capacidade de investimento público acelerando obras do PAC e do Minha Casa Minha Vida, além de apoiar-se nas estatais. Também quer reforçar o financiamento dos investimentos privados com recursos públicos, incluindo uso de parte das reservas internacionais.

Especialistas veem desafios em ambas as propostas. "Para atrair capital privado é preciso melhorar o ambiente de negócios e despolitizar as agências reguladoras. Já para ampliar o investimento público, o desafio é o desequilíbrio fiscal", avalia Paulo Resende, coordenador do núcleo de logística da Fundação Dom Cabral.

O general Oswaldo Ferreira, provável ministro dos Transportes no eventual governo do PSL, já está convencido. "Não há como não recorrer às forças do mercado", diz.

A ideia é que o investimento privado nacional seja financiado via emissão de debêntures. Ou seja, as empresas que vencerem as licitações levantarão recursos junto a investidores privados emitindo papéis de sua dívida. Isso não significa que a presença do Estado na economia será mínima, como Paulo Guedes, guru econômico de Bolsonaro, gostaria.

O candidato já disse que as usinas da Eletrobras e o "miolo da Petrobras" serão mantidos sob batuta do Estado. Além disso, o regime de partilha (o dono do petróleo extraído é a União) será mantido no pré-sal.

No caso de vitória de Haddad, o investimento público direto na infraestrutura em 2019 seria de R$ 65 bilhões. Parte desse dinheiro viria da revisão de renúncias fiscais. Mais R$ 70 bilhões, das estatais; outros R$ 70 bilhões, da iniciativa privada, com financiamento de bancos púbicos, como Bndes.

Segundo Ricardo Carneiro, economista da Unicamp e responsável pela área de infraestrutura do PT, esses três pilares seriam reunidos em orçamento separado dos demais custos e não seriam submetidos ao teto de gastos:

"Esse orçamento seria plurianual, não contingenciável nem computado no saldo do primário. Queremos é retomar a ideia de planejamento da economia brasileira", disse Carneiro.

O financiamento do investimento privado via debêntures também é contemplado nos planos do PT. A diferença em relação ao rival é que parte da compra desses papéis seria garantida pelo Tesouro, por meio de um fundo de reservas internacionais de

US$ 30 bilhões. A ideia é vista com receio por economistas.

"Por mais que seja uma razão nobre, o mercado pode entender que isso abre um precedente para uso das reservas para outros fins", interpreta José Júlio Senna, da FGV.

Uma das áreas prioritárias para as campanhas é a de energia. Na de Bolsonaro, estudos de hidrelétricas na Amazônia serão retomados, incentivos às fontes eólica e solar serão retirados e a ampliação da oferta de carvão não está descartada.

"Não há diretriz anticarvoeira. O País precisará de energia para crescer", afirma Paulo Cesar Coutinho, da UnB, e braço-direito do general Ferreira para infraestrutura.

Já Haddad pretende manter os incentivos às fontes renováveis e não cogita mais carvão. Segundo Carneiro, a construção de hidrelétricas na Amazônia não está descartada, mas não teriam reservatório, para alagar menos a floresta.