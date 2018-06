Montadoras apresentam novidades na Transposul

Além dos debates sobre os temas relevantes para o setor logístico, a Transposul é um evento para consolidar vendas de caminhões das principais montadoras que atuam no cenário nacional. Apesar de não divulgarem números, as empresas admitem que as projeções são otimistas. Dentro dessa expectativa positiva, as companhias apresentam na feira seus principais produtos, apostando no crescimento do mercado.

O diretor de marketing da Volvo do Brasil, Daniel Mello, adianta que a empresa vai mostrar toda a oferta de caminhões e tecnologias da empresa para o setor de transporte. O executivo cita os caminhões FH, por exemplo, que estão presentes nas operações de transporte de grãos, em toda a cadeia do agronegócio, na mineração e na construção civil, no segmento florestal e em outras ações. O caminhão VM também tem aumentado sua participação no mercado, sendo largamente utilizado nas operações de média distância, em aplicações de apoio, na área de hortifrutigranjeiros e em várias outras tarefas.

Mello ressalta que o mercado de caminhões começou uma relevante recuperação no primeiro semestre deste ano, depois da crise pela qual passou o setor nos últimos anos, que atingiu toda a indústria de veículos comerciais. "Foi uma recuperação pequena, mas muito importante, uma vez que sinaliza um movimento de crescimento nas vendas para os próximos meses", salienta.

Questionado sobre de que forma a greve dos caminhoneiros afetou o mercado de caminhões, o diretor da Volvo cita a posição da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) sobre o assunto. Segundo a entidade, a paralisação dificultou o abastecimento de peças para a produção e de transporte de veículos para as concessionárias. Além disso, trabalhadores e consumidores tiveram dificuldade com abastecimento de combustível, interferindo nos deslocamentos até a rede. Esse e outros fatores, conforme a Anfavea, fizeram com que as vendas de caminhões em maio ficassem em 5,6 mil unidades, 8,7% a menos do que em abril, mas um incremento de 37,1% se comparado com as de maio de 2017.

Outra empresa que participará da Transposul é a MAN. O gerente de Operações de Campo da companhia, George Ricardo Carloto, salienta que o mercado do Rio Grande do Sul é muito importante para o grupo. Durante a feira, a empresa apresentará veículos como o MAN TGX 29.480, o VW Constellation 30.330 8x2 e o VW Delivery 11.180. Carloto também comenta que a companhia tem boas expectativas de negócios, porém não divulga valores.

De acordo com o gerente de Operações de Campo da MAN, o primeiro semestre foi marcado pela retomada gradual da economia, que se iniciou no final de 2017, e isso aqueceu o mercado de caminhões e o crescimento das vendas. "Para o segundo semestre, o comportamento deve seguir no mesmo ritmo, em especial para a MAN Latin America, com o incremento da recém-lançada Nova Família Delivery, que tem tido excelente aceitação dos clientes", projeta Carloto.