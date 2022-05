Governança familiar é essencial para a longevidade dos negócios

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgados em 2017, 90% das empresas no Brasil seguem o modelo familiar. Conforme as instituições, são elas as responsáveis pela produção de 65% do Produto Interno Bruto (PIB) e dispõem de cerca de 75% da força de trabalho do País. Porém, levantamento da consultoria PwC indica que 75% das empresas familiares fecham as portas depois de serem sucedidas pelos herdeiros. Além disso, 44% das companhias que seguem esse formato não possuem um plano de sucessão e 72,4% não contam com uma sucessão definida para cargos-chave, como o de diretoria, presidência, gerência e gestão.

Os dados revelam não só a importância das empresas familiares para a economia brasileira, mas também a necessidade de encontrar formas de se alcançar longevidade neste tipo de negócio. E a governança familiar aparece como ferramenta fundamental para atingir esse objetivo.

Segundo definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança familiar é o sistema pelo qual a família desenvolve suas relações e atividades empresariais, com base na sua identidade (valores familiares, propósito, princípios e missão) e no estabelecimento de regras, acordos e papéis.

Ainda de acordo com o instituto, a governança familiar acontece, na prática, por meio de estruturas e processos formais, cujo objetivo é obter informações mais seguras e mais qualidade na tomada de decisões, auxiliar na mitigação ou eliminação de conflitos de interesse, superar desafios e propiciar a longevidade dos negócios.

Entre as estruturas mais comuns aplicadas em companhias que adotam esse tipo de governança estão o conselho de família, a assembleia familiar, o family office e o conselho de sócios, sendo que cada uma conta com um papel específico. O family office, por exemplo, trata do gerenciamento administrativo e financeiro do grupo familiar e seus objetivos empresariais. Todos, porém, devem estar alicerçados em alguns princípios básicos, que envolvem transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.

Além disso, a coordenadora-geral do capítulo Rio Grande do Sul do IBGC, Michelle Squeff, ressalta que as combinações e os ajustes envolvendo a governança familiar são muito particulares e variam de família para família. "A quantidade de familiares, o número de gerações envolvidas, a forma de organização de cada um dos núcleos familiares, entre outros pontos, é o que define os contornos objetivos dessa governança. Assim, os valores e propósito da família, o perfil e a cultura, são o que preenchem o conteúdo subjetivo, dando corpo e alma a esse conjunto que chamamos de governança familiar", explica.

Outro ponto importante neste tema é diferenciar governança familiar da governança corporativa que, embora dialoguem, possuem particularidades distintas. Enquanto a governança corporativa atua somente no âmbito dos negócios para buscar garantir a sustentabilidade, a proteção de ativos, a imagem da empresa e sua relação com as partes interessadas, a governança familiar age no âmbito da família, abordando a sua relação com seus membros, com a propriedade, com a empresa e com os stakeholders.

"Gosto de pontuar que a matriz de competência dos protagonistas da governança familiar e dos protagonistas da governança corporativa são bem diferentes, exigindo expertises e perfis distintos e ao mesmo tempo criando espaços para o surgimento de novas vozes e lideranças dentro das famílias empresárias", ressalta Squeff.

Na mesma linha, os desafios das empresas familiares, em muitos aspectos, são os mesmos enfrentados por companhias de outros tipos. Mas há alguns problemas recorrentes e exclusivos de organizações formadas por famílias que devem ser encarados pela governança, como paternalismo, protecionismo, centralização e dificuldades em compartilhar o poder decisório, decisões de caráter emocional, além de confusão patrimonial e financeira.