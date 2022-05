A importância da equidade de gênero na auditoria independente

No presente cenário global, permeado por desigualdades, guerras e intolerância, a pandemia, em paralelo às tristes perdas que impôs, deixa uma dura, mas importante lição: a solidariedade, o respeito e o foco prioritário nas pessoas, sem discriminações, são condicionantes à solução dos problemas econômicos, geopolíticos, sociais e ambientais. Neste artigo, abordarei o recorte referente à promoção da equidade de gênero, com ênfase na auditoria independente.

As organizações têm papel fundamental na promoção da segurança psicológica, para que todos sintam-se incluídos, respeitados e à vontade para ser quem são. Tais questões são amparadas pela Lei 9.029/1995, que proíbe qualquer prática discriminatória para efeito de acesso à relação de emprego ou sua manutenção, seja por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil ou idade. Esse posicionamento é ratificado pela convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

É preciso continuar trabalhando para preservar e ampliar as conquistas e fazer valer a legislação. Em nosso país, pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE), com base em dados da Pnad 2021 do IBGE, mostra que, entre 2014 e 2019, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu continuamente e atingiu 54,34%.

Entretanto, ainda há muito a avançar: segundo o Guia da Diversidade da consultoria global Great Place to Work (GPTW), apenas 26% das posições de alta liderança nas melhores empresas para trabalhar eram ocupadas por mulheres em 2021. Nos outros níveis de gerência, elas detinham 44% dos cargos. Estudo do IBGE (2022) indica que a presença feminina em cargos gerenciais e de liderança no País é de 37,4%.

O Ibracon - Instituto de Auditoria Independente do Brasil, que congrega firmas e profissionais do segmento, vêm realizando diversas ações destinadas a contribuir para que seja cada vez maior a presença da mulher nos quadros e em cargos de liderança no setor. Ao completar 50 anos em 2021, a entidade definiu as Bandeiras da Auditoria Independente, que norteiam suas ações, dentre elas a diversidade e a inclusão. Isso significa, no âmbito da promoção da equidade de gênero, motivar e fomentar a inclusão de mulheres, sobretudo em cargos de liderança.

Temos observado forte aderência das firmas de auditoria. Estudo do Ibracon realizado com as empresas associadas mostra expressivo avanço. Nas de pequeno e médio portes, as mulheres já são cerca de 47,4% da força de trabalho, sendo 45% nos postos de liderança (entre diretores, gerentes e elevada participação no quadro societário). Nas de grande porte, as mulheres ocupam 35% dos cargos de gerência, 45% de diretoria e 25% nos quadros societários. É gratificante constatar essa tendência.

De modo consistente e coerente com o que preconiza, o Ibracon também aumentou a presença das mulheres em seus próprios quadros. Hoje, elas ocupam 33% dos seus cargos de liderança, considerando conselheiros, gerência e diretoria. O número de profissionais associadas também vem se expandindo, alcançando hoje 15% do total.

O crescimento da participação das mulheres nas firmas e nos quadros de profissionais e associados do Ibracon é congruente com o Manifesto pela Inclusão e Diversidade, lançado pela entidade na 11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, em dezembro de 2021. Como é enfatizado no documento, acreditamos no poder das diferenças como agente de mudanças globais, causando impacto relevante e positivo nos clientes, pessoas e sociedade.

Para manter vivos esses propósitos, criamos no Ibracon, em 2021, o Comitê de Inclusão e Diversidade. Convidamos os leitores a acompanharem as iniciativas e serem aliados no nosso trabalho de combate à discriminação, à intolerância e a quaisquer formas de preconceito.

Presidente do Ibracon - Instituto de Auditoria Independente do Brasil