Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda entra nas últimas semanas

É chegada a reta final da entrega de declarações do imposto de renda deste ano e a Receita Federal, conforme balanço divulgado no início de maio, já contabiliza mais de 19 milhões de declarações. A expectativa do órgão é de que esse número supere a marca de 34 milhões até o final do prazo, que se encerra no próximo dia 31. Entre os especialistas, é unânime a recomendação de não deixar tudo para a última hora.

Em resumo, estão obrigados a entregar a declaração em 2022 o contribuinte que, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis, como salários, aposentadoria e aluguéis acima de R$ 28.559,70; recebeu rendimentos isentos (FGTS, indenização trabalhista, entre outros) acima de R$ 40 mil; teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 142.798,50; tinha - em 31 de dezembro do ano passado - posse ou propriedade de bens acima de R$ 300 mil e passou à condição de residente no Brasil em 2021.

Além disso, quem pretende compensar prejuízos de atividade rural; teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto; realizou qualquer operação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas e passou à condição de residente no Brasil em 2021 também tem a declaração do IRPF 2022 como compulsória.

O acerto de contas com o Leão de 2022 não apresenta alterações significativas em relação a 2021, mas é possível destacar algumas novidades. "Neste ano, a declaração pré-preenchida está disponível em todas as plataformas para preenchimento do IRPF, desde que o cidadão possua sua conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Outra novidade é a possibilidade de o cidadão pagar as contas do imposto com o Pix e, inclusive, receber a sua restituição através desse meio de pagamento eletrônico", lista Tiago Slavov, professor do Programa de Mestrado em Ciências Contábeis da Fecap e coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da instituição.

Houve também a introdução de novas codificações para declarar bens e direitos e a atualização de dados como endereço, telefone e e-mail dos dependentes. Conforme explica Slavov, a Receita aperfeiçoou a ficha de bens e direitos, criando grupos de itens para facilitar o preenchimento. "Não será mais necessário procurar em uma lista quase infinita de códigos para saber o código correto do item, se previdência, investimento ou veículos, por exemplo", explica o professor.

Atualmente, há três formas de preenchimento e entrega da declaração do IR. Por meio do Portal do e-CAC (acessando o menu 'Declarações e Demonstrativos', seguido do 'Meu Imposto de Renda' e clicando em 'Preencher declaração online'). Através do aplicativo Meu Imposto de Renda ou via instalação de programa oficial do governo no computador do contribuinte.

Neste ano, há a possibilidade de adotar a declaração pré-preenchida em todas essas plataformas. Trata-se de um modelo que permite o preenchimento de informações de empresas, bancos, médicos, entre outros, de modo automático.

"A Receita Federal disponibiliza essas informações através de seu banco de dados que é abastecido pelas fontes pagadoras. Para fazer o acesso à essa declaração, o contribuinte deve acessar o Portal e-CAC, o app Meu Imposto de Renda ou mesmo o programa da declaração do IR 2022, utilizando sua senha do gov.br (selo ouro ou prata), certificado digital ou procuração eletrônica", esclarece a contadora e delegada representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) Aline Gauer. No ano passado, 400 mil declarações pré-preenchidas foram apresentadas. Para este ano, a previsão é entre 3 milhões e 4 milhões.

Para quem está estreando na declaração do IR ou mesmo quem está habituado a fazê-la, a dica é antecipar o máximo possível a sua entrega. "Nunca deixe para preencher a sua declaração perto do prazo final, pois é normal que alguma informação ou documento esteja faltando e pode-se demorar para obter", orienta o contador e professor de Gestão Financeira e Orçamentária e Diagnóstico Organizacional na UniRitter Eduardo Bugallo.