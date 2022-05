Programa de parcelamento de dívidas para empresas do Simples é liberado

Após três meses de espera, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais (MEI) já podem aderir ao parcelamento especial criado para renegociar dívidas com o governo. Na última sexta-feira (29), foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa RFB 2.078, que regulamenta o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no mbito do Simples Nacional (Relp), instituído pela Lei Complementar n°193, sancionada em março deste ano.

O programa é voltado às micro e pequenas empresas, incluindo os MEIs, estando ou não atualmente no Simples Nacional. O que quer dizer que mesmo que a pessoa jurídica tenha sido desenquadrada ou excluída do regime, ela poderá aderir ao programa e parcelar suas dívidas. A condicionante é de que os débitos tenham sido apurados pelo Simples, com vencimento até fevereiro de 2022.

Conforme estimativas da Receita Federal, cerca de 400 mil empresas devem aderir ao programa, parcelando em torno de R$ 8 bilhões junto ao órgão. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) calcula a participação de aproximadamente 256 mil empresas, em negociações que devem atingir R$ 16,2 bilhões.

O pagamento poderá ser realizado, no máximo, em 180 vezes (15 anos), com redução de até 90% das multas e juros de mora e de até 100% dos encargos legais. Parcelamentos rescindidos ou em andamento também poderão ser incluídos. “Dentro da mecânica do programa se estabelece algumas modalidades de pagamento conforme apresenta a inatividade ou a redução do faturamento no período de março a dezembro de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019”, detalha o Analista de Políticas Públicas do Sebrae RS, Guilherme Osório. A lógica é de que as companhias mais afetadas no período pandêmico pagarão menos.

Outra condição importante destacada pelo analista do Sebrae RS é de que o valor mínimo da parcela para débitos no Simples Nacional deve ser de R$ 300 e para débitos do Simei de R$ 50. Além disso, a cada parcela é acrescido juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação (pedido de adesão) até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

Conforme Osório, a importância do programa está na possibilidade dos pequenos e microempresários ficarem em dia com a Receita e ajustarem suas condições de saúde financeira, após as perdas geradas pela crise sanitária do novo coronavírus, o que garante todas as condições e benefícios que o Simples Nacional e o Simei conferem.

Para aderir ao Relp, o representante do CNPJ deve acessar o portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Em seguida, o contribuinte deve clicar em “Pagamentos e Parcelamentos”, seguido de "Parcelar dívidas do SN pela LC 193/2022 (RELP)" ou "Parcelar dívidas do MEI pela LC 193/2022 (RELP)", conforme o caso. A adesão também pode ser feita por meio do Portal do Simples Nacional. Independente do canal, o prazo de adesão vai até o dia 31 de maio.

Na inscrição, a companhia deverá indicar as dívidas que serão incluídas no programa. Caso opte por incluir débitos parcelados ou em discussão administrativa, o contribuinte deverá desistir do parcelamento ou do processo. A aprovação do pedido de adesão é condicionado ao pagamento da primeira prestação e quem não pagar integralmente os valores de entrada até o oitavo mês de ingresso no programa, terá a sua participação no Relp cancelada.

A contadora e vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Patrícia Arruda, destaca a importância do Relp a partir dos prejuízos que uma empresa pode ter ao se encontrar em débito com a Receita Federal.

“A empresa não consegue emitir a certidão negativa de tributos federais. Com isso, não consegue captar empréstimos bancários, participar de licitações, investimentos e, por vezes, passa a ter dificuldades até mesmo para contratar algum serviço ou comprar um material, além de ter o débito inscrito em dívida da União e nos cartórios de protestos”, alerta a contadora.