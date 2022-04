No Dia do Contador, CRCRS completa 75 anos

No último dia 25 de abril, duas comemorações marcaram a área contábil no Rio Grande do Sul. A data é marcada pela celebração do Dia do Profissional da Contabilidade e também pelo aniversário do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).

Neste ano, o conselho gaúcho de contabilidade completou 75 anos de fundação. A história da entidade começou no ano de 1947 em salas locadas no 5º andar de prédio situado na Rua Uruguai, em Porto Alegre. Um ano depois, em 1948, transferiu-se para a Rua Riachuelo. De 1964 a 1981, o conselho teve por sede dois andares na Rua Gen. Câmara, também no Centro da Capital. Em 1981, inaugurada a sede na Baronesa do Gravataí.

Hoje, o Conselho de Contabilidade ocupa três andares de um prédio corporativo situado na Rua Gutemberg, além de uma loja na Rua Senador Tarso Dutra.

"O profissional da contabilidade, ao longo dos anos, vem desempenhando papel de destaque nas empresas e no incentivo ao empreendedorismo, atuando como consultor no controle do patrimônio e sugerindo investimentos. É peça-chave no desenvolvimento econômico sustentável do País", destacou o presidente do CRCRS, Márcio Schuch Silveira.