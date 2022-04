Imposto Solidário, a hora é agora!

O mês de abril, tradicionalmente, é o período do acerto de contas com o "Leão", como é conhecido, popularmente, o momento de fazer o ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Diz-se "ajuste" porque é nessa oportunidade que os contribuintes verificam se devem fazer algum complemento, além daquele que, eventualmente, já foi antecipado no ano anterior. Também é o momento de saberem se possuem direito a receber algum valor pago em excesso, originário da diferença do cálculo atual do imposto devido de 2021 e o total já antecipado durante o ano passado.

Mas, à parte o já tradicional ajuste de contas que, muitas vezes, traz dor de cabeça aos contribuintes, esse é o período de reforçar e incentivar o contribuinte a destinar parte do Imposto de Renda aos fundos da criança, adolescente e do idoso, sem dispender nada - uma forma de ajudar sem gastar. Segundo informações da Receita Federal do Brasil, o Rio Grande do Sul tem um potencial de destinação de mais de 500 milhões de reais, a partir da arrecadação de parte do imposto devido.

É isso mesmo! Quase meio bilhão de reais! E, o que impressiona, é que o valor efetivamente destinado foi de aproximadamente 23 milhões. Vamos aumentar essa arrecadação no Estado e aplicar os valores na nossa comunidade. Importante destacar a palavra destinar, para diferenciar essa ação de uma doação, pois quem participa desse projeto, na prática, destina parte do seu imposto - que é devido e seria pago aos cofres da União - a um fundo de assistência social, que aplica o recurso em projetos locais do estado ou do município.

Os profissionais da contabilidade são, na grande maioria, a referência dos contribuintes quando se fala em Declaração do Imposto de Renda e, sabendo disso, o Conselho Regional de Contabilidade já há bastante tempo realiza um grande trabalho de sensibilização e incentivo aos contribuintes para que optem por destinar parte do seu IR a projetos sociais. Este ano, no último dia 6 de abril, lançamos a nossa campanha, em webinar, com a minha participação, do conselheiro Celso Luft e do coordenador da Comissão de Estudos do Voluntariado, Gerson Santos, que são voluntários dessa causa há anos.

A campanha, em nível estadual, com envolvimento de conselheiros, delegados e membros de comissões se utilizará dos meios de comunicação do Conselho e mídia externa para sensibilizar a classe contábil, demonstrando que, para os fundos, esses recursos são imprescindíveis; e que, para o contribuinte, é uma ação simples, sem qualquer gasto. A campanha se estende pelos meses de abril e maio. Como suporte, o CRCRS disponibiliza material de apoio no site (crcrs.org.br/irpf22).

Nessa última semana, a Assembleia Legislativa desencadeou a campanha Valores que Ficam, com a qual o CRCRS há muito é parceiro e que também tem por objetivo sensibilizar a sociedade da importância de aproveitarmos bem esta oportunidade para fomentar a sustentabilidade financeira de inúmeras instituições de assistência a crianças, adolescentes e idosos.

Assim, convido a todos os colegas, profissionais da contabilidade, a aderirem e a se mobilizarem em torno dessa inciativa. Vamos mostrar à sociedade o quanto a profissão contábil pode contribuir para o desenvolvimento social, utilizando-se desse valiosíssimo capital que é a confiança dos nossos clientes.

Façam parte dessa grande corrente do bem!

Vamos ajudar a construir uma sociedade melhor para todos!

Contador e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS