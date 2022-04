Lei do ICMS sobre combustíveis abre novo embate entre União e governadores

Após o súbito aumento do petróleo decorrente da guerra na Ucrânia, o governo federal correu para sancionar o Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 11, de 2020, que prevê a cobrança em uma só vez do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, instituindo a chamada "monofasia". O PLP sancionado determina que a cobrança do ICMS ocorra sobre o preço na refinaria ou no balcão da importação, quando o combustível vier do exterior. Atualmente, esse tributo varia de estado para estado e é calculado em toda a cadeia de distribuição e sobre um preço médio na bomba. Com a norma, será estabelecido um preço fixo, em reais, por litro de combustível.

A nova legislação e os seus diferentes impactos são mais um capítulo do debate iniciado com a disparada no preço dos combustíveis e qual seria a parcela de “culpa” dos impostos cobrados pelos estados neste fenômeno. Desde 2020, o governo federal trava um embate com governadores em torno da taxação do ICMS sobre os combustíveis - em especial sobre a gasolina - e uma suposta elevação de preços desses tributos. Conforme relatórios da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), porém, de agosto de 2020 para cá, a alíquota de ICMS cobrada sobre a gasolina se manteve a mesma em todos os estados.

No entanto, foram registrados aumentos no chamado preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF), uma estimativa do preço do combustível na bomba, calculada quinzenalmente com base nas notas fiscais emitidas nos postos, que é onde a incidência do imposto se dava. Após verificar o PMPF, o estado aplicava ao valor a alíquota de ICMS em vigor. Ou seja, um aumento no PMPF costuma elevar a cobrança do tributo.

Como resposta à pressão exercida pelo governo federal, o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), órgão que reúne os secretários estaduais de Fazenda, decidiu congelar o valor do PMPF em novembro do ano passado, algo que deve seguir pelo menos até a metade deste ano, conforme decisão tomada em reunião do grupo no último dia 24.

Já relacionada à LC 192/2022, outra definição do órgão nesse encontro foi a alíquota do ICMS sobre o diesel, fixada em R$ 1,006 por litro para a variedade S10, a mais consumida no País. A medida foi aprovada por unanimidade pelos secretários e valerá a partir de 1º de julho. Até lá, a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, inclusive do diesel, continuará sendo feita sobre os preços de referência praticados em novembro do ano passado, mantidos congelados desde então.

Se um valor fixo não fosse definido em consenso pelos estados, seria adotada a média de preços dos últimos cinco anos. Essa medida, entretanto, resultaria em perda de até 30% na arrecadação aos cofres dos governadores, segundo o Confaz. Por outro lado, o valor de R$ 1,006 é superior ao equivalente em porcentagem cobrado atualmente pela maioria dos estados. Para evitar aumentos generalizados, os governadores decidiram criar um incentivo fiscal, uma espécie de desconto, que fará com que o aumento não recaia sobre o consumidor final. Além disso, buscou-se preservar a arrecadação dos estados no mesmo patamar de novembro de 2021.

Um dos efeitos desse congelamento, segundo o Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal), foi a redução na arrecadação dos estados em cerca de R$ 1 bilhão por mês de novembro a fevereiro. A partir de março, as perdas aumentarão para R$ 1,15 bilhão mensais, conforme a entidade.

O Comsefaz chegou a divulgar carta ao Senado Federal se posicionando de forma contrária ao PLP 11/2020. No comunicado, os estados também manifestaram apoio à criação do fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, previsto no substitutivo do Projeto de Lei (PL) 1472/2021. “As Fazendas Estaduais solicitam ao Senado Federal que dê andamento ao PL 1472/2021, que cria, por diretiva legal, a necessidade dos preços internos guardarem referência ao custo de produção e que cria um fundo para estabilizar estes preços”, diz a carta.