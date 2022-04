Programa de autorregularização busca recuperar R$ 4,5 milhões em créditos fiscais de ICMS relativos a serviços de transporte

Na busca para intensificar ações destinadas a identificar divergências, inconsistências e outros eventos que possam acarretar pagamento a menor de imposto, a Receita Estadual, por meio da Central de Serviços Compartilhados de Autorregularização (CSC-ATR), inicia um novo programa de autorregularização relativo a créditos de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e). A iniciativa tem como foco a adjudicação de créditos fiscais de ICMS relativos a serviços de transporte, acobertado por CT-e isento.

O programa abrange 135 estabelecimentos localizados no Rio Grande do Sul. O valor total de ICMS devido é de cerca de R$ 4,5 milhões. As divergências foram constatadas a partir da análise das informações prestadas nos CT-e, nas Guias Mensais de Informação e Apuração do ICMS (GIA) e nas Escriturações Fiscais Digitais (EFD).

O programa

Por meio da análise das informações disponibilizadas nas EFD, das declarações emitidas nas GIA, bem como dos CT-e, foi constatado, no período compreendido entre 1º de abril de 2017 e 31 de dezembro de 2021, o aproveitamento de créditos de ICMS provenientes de CT-e isentos.

A irregularidade identificada, abarcada pelo escopo do presente programa de autorregularização, diz respeito especificamente à escrituração indevida de créditos e a consequente utilização desses valores para redução do ICMS mensal devido.

Dessa forma, por meio da iniciativa, a Receita Estadual oportuniza aos contribuintes a regularização das pendências até 31 de maio de 2022, efetuando o recolhimento do valor devido. Persistindo as divergências constatadas, o contribuinte ficará sujeito à abertura de procedimento de ação fiscal, com imposição da multa correspondente.