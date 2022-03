Contribuintes devem estar atentos às regras do imposto de renda para o produtor rural

Desde novembro de 2019, a Receita Federal realiza no Estado a Operação DeclaraGrãos RS, iniciativa cujo objetivo é apurar provável ocorrência de sonegação de imposto de renda por parte de produtores rurais e incentivar a regularização espontânea das obrigações tributárias.

No ano passado, completou a sua terceira fase, quando foram enviadas correspondências para mais de 3 mil contribuintes a fim de verificar possíveis irregularidades na declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) para os anos-calendário de 2016 a 2020 (exercícios 2017 a 2021).

Conforme números da Receita divulgados em novembro último, desde o início da operação, contribuintes até então omissos, localizados em mais de 400 municípios gaúchos, apresentaram 18.947 novas declarações relativas aos períodos sob análise, o que resultou na constituição de créditos tributários que ultrapassam a cifra dos R$ 77,16 milhões.

O órgão fiscalizador do governo federal alerta que a ausência de entrega de declarações, quando houver incidência em condição de obrigatoriedade para a apresentação, pode gerar pendências no cadastro do CPF impedindo a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND). Além disso, em caso de apuração de imposto a pagar, será aplicada multa de ofício de, no mínimo, 75% sobre o imposto apurado, podendo alcançar 150% caso sejam identificadas fraudes.

Essa fiscalização demonstra a importância dos contribuintes estarem atentos às regras do imposto de renda para o produtor rural. Neste ano, os itens de obrigatoriedade para esse grupo não mudam. São obrigados a declarar aqueles que obtiveram receita anual bruta da atividade rural acima de R$ 142.798,50 no ano base de 2021. Caso o produtor não atinja esse limite de faturamento, mas tenha registrado em seu patrimônio, em 31/12/2021, valor superior a R$ 300.000,00, a declaração também é compulsória.

Outras situações em que não somente os produtores, mas todas as pessoas físicas devem observar por tornar obrigatória a declaração são: recebimento de rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, de mais de R$ 40 mil; ganho de capital na alienação de bens ou direitos; realização de operações na bolsa de valores, incluindo os dependentes. Independente da renda, a declaração é obrigatória ainda para quem passou a residir no Brasil no ano passado e para quem vendeu imóveis residenciais e comprou outro até 180 dias depois da venda.

"Muitas vezes, passa despercebido pela pessoa física do produtor rural os demais itens de obrigatoriedade da entrega da declaração do IRPF", alerta o delegado representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) do município de Panambi, Getson Dhein.

O contador ressalta que o fato do agronegócio ser um das principais fontes de sustentação econômica do País faz com que a atividade contábil nesse segmento tenha uma relevância ainda maior. "A contabilidade rural é um serviço muito importante tanto para o crescimento do negócio do produtor rural quanto para se manter em dia com as obrigações burocráticas e fiscais", declara Dhein.

O período de declaração do imposto de 2022 teve início no dia 7 deste mês e ficará aberto até o dia 29 de abril. No caso dos produtores rurais, é necessário constar na DIRPF 2022 a forma de exploração do imóvel rural. Ou seja, as receitas, as despesas, os investimentos, os bens da atividade rural, os financiamentos e a movimentação do rebanho no caso da exploração pecuária.

Para não deixar nada escapar, se planejar com antecedência se mostra fundamental. "É muito importante que o produtor comece a planejar a sua declaração já no primeiro mês do ano, mantendo a sua documentação organizada e uma comunicação periódica com a contabilidade. Isso evitará surpresas no fechamento da sua declaração e trará maiores benefícios nos seus resultados", indica o contador e sócio da Guapo Sucessão Familiar, Giuliano Vendrusculo.

Vendrusculo acrescenta que ao realizar a declaração, o produtor pode escolher pela forma completa ou simplificada, sendo que a completa é indicada para quem tem filhos, dependentes, gastos com despesas médicas e com educação e a simples para quem tem menos gastos dedutíveis.