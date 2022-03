Posse da nova diretoria do CRCRS é marcada por projeções e homenagens

Na noite do dia 22 de março, solenidade realizada no teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) marcou o início da gestão da nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS). Eleita para o biênio 2022 - 2023, a entidade terá na presidência o contador Márcio Schuch Silveira, que substitui a contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues. Na ocasião, houve também a posse dos conselheiros eleitos para o quadriênio 2022 - 2025 e biênio 2022 - 2023.

Em seu discurso, o novo presidente destacou o tamanho da representatividade do Conselho, que conta com mais de 39 mil profissionais de contabilidade registrados no Estado. Também contou sobre a sua convivência precoce no ambiente contábil, como se deu a trajetória de sua carreira e a forte influência de seu pai em sua caminhada profissional.

O presidente do CRCRS ainda aproveitou para analisar o futuro da contabilidade, indicando que a sua gestão deverá atuar na busca de atualização e qualificação dos profissionais desse segmento.

"É uma ciência que acompanha o desenvolvimento da sociedade e da economia com os seus novos tipos de ativos e de transações. Desde os instrumentos financeiros mais básicos até as operações mais complexas, como os criptoativos, os atuais direitos de imagens e as NFTs, transacionadas já na casa dos milhões", citou.

Conforme Silveira, enquanto conceitos e tecnologias como blockchain, indústria 4.0, Sped, XML, eSocial, PJe-Calc estão cada vez mais presente no dia a dia dos contadores e técnicos em contabilidade, há um ambiente difícil para o desenvolvimento de pequenos e grandes negócios no País, ainda impactado pelos efeitos da pandemia. "Neste ambiente, a participação do profissional de contabilidade é muito mais do que útil. É essencial", concluiu.