Grupo gaúcho abre 50 vagas com salários entre R$ 2,5 mil e R$ 15 mil

Tem oferta de emprego na área de consultoria contábil e tributária em grupo gaúcho com atuação nacional. O Grupo Fiscal do Brasil (GFBR) vai abrir seleção para 50 vagas. Os salários vão de R$ 2,5 mil a R$ 15 mil.

O processo começa na segunda-feira (21) e vai até 7 de abril, informa o GFBR, que é dono do Banco Fiscal, da Tax Group e do Dr. Fiscal, que atua com serviços fiscais para pequenos empresários.

As vagas são presenciais e para atuar no desenvolvimento de projetos de análise fiscal digital, em planejamento tributário, consultoria fiscal e tributária, auditoria fiscal e governança tributária.

O grupo explica, por nota, que a oferta busca suprir demanda de profissionais "para expansão do negócio". O programa de recrutamento é chamado de Sonho Grande, Sonho Assim.

“Queremos profissionais dispostos a crescer ao nosso lado, a percorrer uma trajetória de aprendizado e conquistas distintas no mercado", incentiva o CEO do GFBR, Luís Wulff, na nota.

O programa exige que o candidato esteja cursando o último ano das faculdades de Contabilidade, Administração e áreas afins ou esteja formado há, no máximo, quatro anos. Além disso, é exigida residência em Porto Alegre ou na Região Metropolitana, além de "conhecimento básico do pacote Office, boa comunicação escrita e verbal e boa habilidade de relacionamentos".

Os benefícios abrangem vale-alimentação e vale-refeição, vale-transporte ou subsídio combustível, auxílio-educação, seguro de vida, subsídio plano médico e odontológico, bônus trimestral e anual, estacionamento e serviço de educação financeira.

As inscrições podem ser feitas pelo https://sonhogrande.gfbr.com.br/.