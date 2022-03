Perícia contábil aproxima contador do Judiciário

Em um processo, pode ocorrer de ter tanto o trabalho de uma perícia judicial quanto o de uma extrajudicial. "Acontece, principalmente, quando as partes envolvidas apresentam laudos técnicos, pois pode haver divergências entre os laudos e, com isso, o magistrado pedir uma perícia oficial para dirimir essas dúvidas", diz o vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Juliano Abadie.

A do âmbito estatal é aquela controlada pelo Estado, tendo como exemplo as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). Na voluntária, por sua vez, o processo ocorre, geralmente, quando há interesse em um comum acordo. Com caráter comprobatório, é comumente utilizada em fusões empresariais.

Além disso, a perícia extrajudicial é subdividida em três tipos: perícia arbitral, perícia no âmbito estatal e perícia voluntária. Na arbitral, a análise é feita conforme a lei de arbitragem, o que significa que as partes podem, em comum acordo, pedir que uma questão seja arbitrada e caberá ao árbitro determinar a necessidade de uma perícia. Neste caso, todas as partes devem estar de acordo na escolha do perito.

A perícia contábil é dividida entre judicial e extrajudicial. A judicial é solicitada por juiz, que necessita de um laudo especializado, produzido de modo isento, para apoiar a resolução de uma questão jurídica. Já a extrajudicial não há a necessidade de um pedido do judiciário, podendo ser requisitada pelas partes envolvidas no processo em questão, como uma empresa ou uma pessoa física.

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos que tem como objetivo a emissão de laudo ou parecer sobre questões contábeis. Essa análise é realizada mediante exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificado. "Basicamente, os peritos contábeis trabalham lendo e interpretando cláusulas, decisões ou pedidos para conferir se estão sendo realmente aplicados na prática", resume o professor em perícia contábil Mártin Spellmeier. Ele acrescenta que a interpretação é transformada em cálculo para que seja possível mensurar o valor do ganho ou da perda da parte interessada ou de quem solicitou o serviço.

O Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) foi criado em 2016, por meio da Resolução CFC de número 1.502 e, posteriormente, alterada pela Resolução CFC n° 1.513. A medida nasceu com o objetivo de oferecer ao Judiciário e à sociedade uma lista de profissionais atualizados na área da perícia contábil. Desde então, o número de inscritos não parou de crescer, aproximando contadores do poder Judiciário.

Atuação da perícia contábil requer atualização constante do profissional

"Este é um mercado que exige do profissional uma postura idônea. Lembrando que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, de forma alguma, pois as provas presentes nos autos podem formar o convencimento do magistrado e fazê-lo se pronunciar de forma contrária ao laudo. Portanto, os esclarecimentos trazidos pelo perito contador devem ter embasamentos técnicos suficientes para respaldarem suas conclusões", aponta Spellmeier.

Os especialistas destacam ainda que a relação do perito contábil com a justiça deve ser de extrema colaboração e respeito quanto às decisões proferidas, atendimento de prazos e tratativas com todos envolvidos na discussão. Isso porque em determinada situação o perito contador pode estar atuando como perito do juízo, assessorando na tomada de decisões assim como, em outra oportunidade, pode estar atuando como assistente técnico de algumas das partes.

Conforme o perito contábil Juliano Abadie, após a Reforma Trabalhista de 2017, houve mudanças também na atividade dos peritos contadores. "Antes, havia uma parte específica em que o perito atuava para dirimir as dúvidas no processo. Agora, desde o início de uma ação trabalhista já há a possibilidade de colocar um cálculo pericial", relata.

Aos que já estão inscritos no cadastro, por sua vez, é exigido o cumprimento do Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC). "É preciso comprovar 40 horas anuais de educação continuada e constante atualização para se manter no cadastro", acrescenta Abadie. Além do do site do CNPC (https://cfc.org.br/registro/cnpc), os peritos contadores podem ser encontrados em listas presentes nos Tribunais de Justiça de cada estado.

"O intuito é dar mais celeridade à ação do poder Judiciário, uma vez que se poderá conhecer geograficamente e, também, por especialidade a disponibilidade desses profissionais", afirma Spellmeier, que também é conselheiro do CRCRS.

Atividade pericial acompanha tendência de digitalização do judiciário

Ao longo dos anos, a área de perícia contábil vem acompanhando as tendências do Judiciário Brasileiro e das Normas Brasileiras de Contabilidade e está migrando para processos cada vez mais eletrônicos.

"Hoje em dia tudo está eletrônico e digital, os processos antigos, ou seja, físicos estão sendo digitalizados pelos tribunais e, logo, não irão mais existir. As documentações estão sendo enviadas eletronicamente e os programas estão mais sofisticados, o que facilita as notificações, assinaturas e compartilhamento de dados", analisa o professor em perícia contábil Mártin Spellmeier.

Um dos sinais de modernização do segmento foi a criação do PJe-Calc, um sistema disponibilizado pelo tribunal regional federal voltado à justiça do trabalho e adotado como ferramenta padrão na elaboração de cálculos trabalhistas e liquidação de sentenças.

"Antigamente, o perito precisava fazer esse cálculo de forma díspar, em suas tabelas próprias, desenvolvidas em sistemas de Excel. Hoje, já contamos com uma ferramenta especializada e oficial do próprio judiciário", compara o vice-presidente de fiscalização do CRCRS, Juliano Abadie.

O sistema PJe-Calc fornece uma série de opções ajustáveis de parametrização de cálculo a fim de trazer confiabilidade e agilidade no processo de liquidação de decisões trabalhistas, sejam elas de primeiro ou segundo graus. O software conta com uma rotina inteligente de checagem de erros e possíveis inconsistências no cálculo, antes da liquidação, e gera diversos relatórios que demonstram informações, como parâmetros e dados inseridos para a realização do cálculo, descrição da apuração de cada parcela do cálculo e resumo do cálculo.

Aliás, desde o dia 1º de janeiro de 2021,o uso do PJe-Calc passou a ser obrigatório a usuários internos da Justiça do Trabalho e a peritos designados pelo juiz. Aos usuários externos, o sistema é facultativo.

Abadie destaca ainda modernizações da legislação recentes que têm facilitado o trabalho do perito. "As próprias mudanças ocorridas com a reforma trabalhista propiciaram ferramentas de tecnologia mais avançadas, facilitando a produção do laudo técnico", exemplifica o contador.