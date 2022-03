Fazenda apresenta projetos ao Conselho Regional de Contabilidade

O secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, esteve reunido no dia 7 de março com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Marcio Schuch Silveira, para apresentar os projetos do Executivo que estão sendo implementados em 2022 e visam fomentar o desenvolvimento da cidade. "A parceria com o CRCRS é de grande relevância para a Secretaria Municipal da Fazenda na implantação, divulgação e ampliação de ações que contribuam para que Porto Alegre se torne referência em administração tributária de consenso, trazendo melhorias no ambiente de negócios", afirmou Fantinel.

Entre os principais projetos estão o Compliance Tributário, que garantirá maior segurança jurídica e incentivará a autorregularização e a conformidade, e o projeto inédito de Mediação Tributária, que contará com Câmara de Mediação e Conciliação como espaço formal para resolução consensual de conflitos em matéria de tributos administrativo e judicial, entre a administração pública e o contribuinte.

De acordo com o presidente Marcio Schuch da Silveira, o CRCRS tem ido além de suas finalidades precípuas de fiscalizar o exercício da profissão contábil. "Estamos alinhados a todas as ações, sejam do fisco municipal, estadual e federal, que tenham como propósito melhorar o ambiente profissional e a defesa da sociedade", disse.

Ao final da reunião, o presidente convidou o secretário Fantinel para participar de encontro com a categoria, que está sendo preparado pela entidade e deverá ocorrer no final de março. O diretor Administrativo do CRCRS, Luciano Juskoska, acompanhou a reunião.