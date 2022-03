IR 2022 já está valendo e prazo para entregar a declaração encerra em 29 de abril

O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2022 teve início na última segunda-feira (7) e se estenderá até o dia 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, a expectativa é de que cerca de 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. Entre as novidades deste ano, estão o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis e o recebimento da restituição e o pagamento de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) via Pix.

A partir do dia 15 de março, o governo disponibilizará o acesso ao serviço de pré-preenchimento da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda para todas as plataformas. Antes, a facilidade era limitada a quem tinha certificado digital. “Esse serviço visa facilitar o preenchimento da declaração, pois serão disponibilizadas todas as informações que a Receita Federal já possui sobre aquele contribuinte”, explica o contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Célio Affeldt.

Ele detalha que as informações são fornecidas à Receita Federal antes do início do prazo de entrega das declarações pelas fontes pagadoras, através da DIRF; pelas empresas de prestação de serviços médicos, por meio da DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); pelas imobiliárias e empresas de construção civil, através da DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); pelas operadoras de planos de saúde, via e-Financeira e pelo próprio contribuinte ao longo do ano, através do Carnê-Leão, entre outras informações próprias da Receita Federal. A declaração pré-preenchida poderá ser acessada somente por quem tem conta nos níveis ouro e prata no sistema Gov.br.

“É importante salientar que os contribuintes podem acrescentar informações à declaração pré-preenchida previamente recepcionada ou até mesmo excluir dados que, por ventura, tenham sido declarados contra o seu CPF de forma errada”, ressalta a contadora e diretora de comunicação do Sescon-RS, Caroline Sebastião de Oliveira. A contadora afirma ainda que as declarações pré-preenchidas minimizam casos de malha fina, visto que a prestação de contas se torna mais fácil quando se tem dados já recepcionados pela Receita Federal.

No último dia 24, a Receita Federal também divulgou o cronograma das restituições do Imposto de Renda deste ano. Serão cinco lotes, sendo o primeiro no dia 31 de maio e o último em 30 de setembro. Neste ano, conforme mencionado, outra novidade será a possibilidade do contribuinte informar sua chave Pix para recebimento da restituição. No entanto, essa chave precisa ser, necessariamente, o CPF do contribuinte. Número de celular, e-mail e chaves aleatórias não serão aceitas. “Além de facilitar o pagamento da restituição ao contribuinte, essa modalidade visa também reduzir a necessidade de reagendamento em razão de contas inválidas”, comenta o contador Célio Affeldt.

Quem tem imposto a pagar poderá parcelar em até oito vezes e o pagamento também poderá ser realizaado através do Pix. Affeldt esclarece que, além do código de barras, o DARF passará a contar com um QR Code, que permitirá o recolhimento do valor pela solução.

A declaração é obrigatória para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2021. Para atividade rural, a obrigatoriedade é para quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 no ano passado. Também devem fazer a declaração: os contribuintes com rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, de mais de R$ 40 mil; aqueles com patrimônio de mais de R$ 300 mil e os que tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou fez operações na bolsa de valores, incluindo os dependentes. Independente da renda, a declaração é obrigatória ainda para quem passou a residir no Brasil no ano passado e para quem vendeu imóveis residenciais e comprou outro até 180 dias depois da venda.

Caso haja atraso na entrega das declarações, a multa será de 1% a 20% sobre o imposto devido, tendo o valor mínimo de R$ 165,74. “A multa será objeto de lançamento de ofício e terá, por termo inicial, o primeiro dia subsequente ao fixado para a entrega da declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do lançamento de ofício”, acrescenta o conselheiro do CRCRS.