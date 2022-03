O Dia D - Delas

Mais um dia 8 de março chegou e com ele toda a história, as lutas, os questionamentos, as certezas, as vitórias, o orgulho e as grandes e necessárias reflexões. A ideia de ter "um dia da mulher" surgiu muito antes da ONU designar, em 1975, o ano internacional da mulher. Os primeiros movimentos mais explícitos surgiram entre o final do século XIX e o início do século XX no contexto de lutas femininas. O movimento feminino, como a maioria dos movimentos sociais que objetivam transformações, mudanças de preceitos ou ideologias, teve início em revoluções geradas, na sua essência, por resistência ou conflitos de conceitos ou valores.

A necessidade de discutirmos questões que envolvam posicionamentos sobre a força de trabalho, as desigualdades na carreira profissional, sobre a jornada excessiva laboral (dentro e fora de casa), a violência contra a mulher e o aumento de feminicídios nos últimos anos nos faz ter a certeza de que precisamos continuar discutindo e promovendo debates.

Muito se evoluiu até aqui, mas o caminho ainda é longo. Somente a contraposição de ideias e a ponderação são capazes de gerar um movimento de mudança, gradativa e sequencial, de hábitos, padrões de comportamento e, por consequência, da noção de identidade de uma sociedade - uma mudança cultural verdadeira, sem argumentos sexistas, mas sim humanitários.

No Brasil, há dados importantes, conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE). Entre 1970 e 2020, a proporção de mulheres entre as pessoas ocupadas, no País, cresceu de 19,8% para 41,7%. Entre as cinco ocupações com maiores salários, a participação feminina saiu de 8,36% para 53,6%. Mas, apesar do aumento do número de mulheres empregadas, a desigualdade de salários entre homens e mulheres, desempenhando funções idênticas ou similares, chama a atenção. Em pesquisa realizada pelo IBGE, em 2019, a remuneração das mulheres é, em média, 22% menor que a dos homens - essa diferença chega a 38% em cargos gerenciais.

Especificamente, na área contábil, a presença feminina deu um salto: elas são mais de 43% no Brasil e, no Rio Grande do Sul, o percentual chega a quase 49%. No nosso Conselho Regional de Contabilidade do RS, o Conselho Diretor é composto de oito vice-presidentes. Desses, quatro são mulheres - tomando decisões, elencando pautas importantes, atuantes, comprovando que lugar de mulher é onde ela quiser.

É necessário ressaltar a excepcional contribuição de algumas mulheres brasileiras para a nossa sociedade, nas mais diversas áreas: Nísia Floresta, primeira feminista do Brasil (1810 - 1885); Anita Garibaldi, revolucionária (1821 - 1849); Tarsila do Amaral, pintora e desenhista (1886 - 1973); Irmã Dulce, religiosa (1914-1992); Maria da Penha, símbolo da luta pelo fim da violência contra a mulher (1945); Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança (1934 - 2010); entre tantas outras mulheres, que anonimamente se destacaram, e ainda se destacam, em suas atividades e comunidades, provando que a capacidade de desenvolver múltiplas tarefas as torna essenciais para a sociedade.

O tempo passou e muita coisa evoluiu desde as primeiras reivindicações. As mulheres seguem mostrando sua força, assumem, cada vez mais, o protagonismo; são empreendedoras de suas vidas, dirigem clubes de futebol pelo mundo, empresas, casas, mas a "luta" só terminará no dia em que homens e mulheres tiverem direitos e deveres absolutamente iguais, concorrendo de forma leal e democrática no espaço de vivência, em busca do mesmo ideal: evoluir. Até lá, precisamos celebrar o dia 8 de março.

Contadora e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)