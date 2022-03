Transação tributária para extinção de débitos com a União ganha força após pandemia

No dia 11 de janeiro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou, por meio da Portaria PGFN/ME nº 214/2022, um edital com regras para adesão à transação no contencioso tributário de pequeno valor para os débitos inscritos em dívida ativa. Na mesma portaria, foi lançado o Programa de Regularização do Simples Nacional. Ambas iniciativas buscam ajudar microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas (MPEs) optantes do Simples Nacional a superar a situação de crise econômico-financeira gerada pelos impactos da Covid-19.

Esse edital é apenas um exemplo que se encontra vigente da chamada transação tributária, ação que se intensificou após o início da pandemia. As suas regras, porém, surgiram antes do surgimento da doença. A modalidade está presente no Art. 171 do Código Tributário Nacional na Lei 5.172, que é de 1966, mas passou a ser de fato usada somente após o surgimento da Medida Provisória 899, de 2019, que se converteu na Lei 13.988, de 14 de abril de 2020.

Mas o que, afinal, significa transação tributária? “É uma modalidade de extinção do crédito tributário, ou seja, da dívida de um contribuinte para com o fisco, em que, mediante certas condições e regras previamente estabelecidas, poderão ser concedidos descontos e reduções sobre o montante devido e parcelamento com prazo ampliado”, responde o professor e auditor fiscal aposentado Valter Koppe.

O edital da Transação do Contencioso de Pequeno Valor, por exemplo, é válido para dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2021 e prevê, aos contribuintes, uma entrada de 1% do valor devido, que pode ser dividido em três parcelas.

O restante pode ser parcelado entre nove e 57 meses. Quanto mais curto o prazo para o pagamento, maior o desconto. Para a maior parte do público que poderá ser atendido, as parcelas mínimas são de R$ 100. Para os microempreendedores individuais (MEIs), a parcela mínima é de R$ 25. Para aderir, o valor da dívida, por inscrição, deve ser menor ou igual a R$ 72.720 ou 60 salários mínimos.

Cada edital ou norma equivalente define o prazo de adesão à transação. Nesse caso envolvendo operações do contencioso de pequeno valor do Simples Nacional a adesão vai até o dia 31 de março de 2022, prazo que, recentemente, foi estendido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Outro exemplo de negociação desse tipo (também em nível da PGFN), cujo prazo foi encerrado na segunda-feira (28), foi a transação de débitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida envolveu desconto de até 70% nos valores devidos ao Fundo e prazo ampliado para pagamento em até 144 prestações, dependendo do perfil do empregador e da dívida. Os benefícios foram válidos somente para os empregadores com dívida ativa de FGTS de valor consolidado inferior a R$ 1 milhão.

Embora pareça vantajoso, especialmente para os contribuintes, esses acordos acabam beneficiando ambas as partes da transação. “O contribuinte tem a proposta de regularizar seus passivos fiscais com a Fazenda Nacional em uma condição extraordinária de redução do valor total do débito, e o ente federado consegue receber o valor de dívidas entendidas como irrecuperáveis ou de difícil recuperação”, explica o contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul Tairo Rolim Fracasso.

Além disso, as regras para a aplicação da transação tributária vêm em boa hora em razão dos efeitos econômicos causados pela Covid-19. Para seguir no exemplo do público-alvo da Portaria PGFN/ME nº 214/2022, há, atualmente, 1,8 milhão contribuintes inscritos em dívida ativa por débitos do Simples Nacional, dos quais 160 mil são MEIs, conforme dados da Fazenda Nacional. São 2,9 milhões de inscrições de débitos, somando R$ 137,2 bilhões. O valor médio dos débitos dos MEIs é de R$ 4.147,21. Já o débito médio das microempresas e empresas de pequeno porte é de R$ 82.311,06.