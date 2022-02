Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2022 começa em 7 de março

A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira (24) o calendário da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022. O prazo para envio começa em 7 de março. O último dia para entrega é 29 de abril.

A previsão é de entrega de 34t,1 milhões de declarações. Os programas para geração de dados e fazer a declaração serão liberados em 7 de março, quando começa o envio do documento.

Uma novidade é que a doação de imposto devido para fundos da criança e do idoso poderão ser pagas com Pix, pelo QR Code que gerado pelo Darf. É possível doar até 6% do valor devido para os fundos.

O anúncio ocorreu em transmissão ao vivo pela Receita Federal, com o secretário especial da Receita Federal, auditor-fiscal Júlio Cesar Vieira Gomes, o auditor-fiscal Juliano Brito da Justa Neves, subsecretário de gestão corporativa, e o subsecretário de arrecadação, cadastros e atendimento, auditor-fiscal Frederico Igor Leite Faber.

Veja o calendário do IRPF 2022: