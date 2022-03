Produtores rurais já podem emitir documentos fiscais por aplicativo

O aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF) já está disponível para produtores rurais e, em um primeiro momento, vai contemplar os produtores da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras (FLV), nas operações de saídas internas. Conforme informa a Receita Estadual, gradativamente, o uso do aplicativo será expandido para os demais setores produtivos, para as operações interestaduais e as operações de entrada. Quem desejar migrar para o novo modelo já pode gerar a nota fiscal direto em um celular.