Prefeitura de Porto Alegre lança painel digital para transparência de dados

Já está disponível a aplicação de Transparência Ativa de ISS, desenvolvida pela Receita Municipal da Secretaria da Fazenda e Procempa, que permite que a sociedade acompanhe a divulgação dos valores arrecadados pelo município referentes ao Imposto Sobre Serviço (ISS). As informações serão atualizadas mensalmente nos painéis com gráfico, tabelas e mapas disponibilizados no Portal de Transparência da prefeitura.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, oferecer cada vez mais acessibilidade aos dados é uma das prioridades da secretaria. "Transparência é um dos nossos pilares fundamentais. Os dados são da sociedade e, a partir de agora, estão acessíveis a todos. Será possível o acesso à arrecadação mensal de ISS segmentada, inclusive, por setores econômicos, o que permitirá um acompanhamento permanente do desempenho de todos os setores de serviços do município", explica.

Para a diretora-presidente da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), Letícia Batistela, o novo serviço é mais um compromisso da gestão com a transparência ativa. "Trabalhamos para que o cidadão de Porto Alegre tenha acesso às informações e dados. Reafirmamos nosso compromisso em usar a tecnologia a serviço da transparência e da população", afirma a presidente.

Estarão à disposição do cidadão os valores arrecadados de ISS, agrupados por subitens da lista de serviço e mês. O panorama apresentará dados desde o ano de 2015 até o presente momento. Os valores serão atualizados mensalmente com os pagamentos do mês anterior, até o dia 10.

Conforme a diretora da Divisão de Receita Mobiliária da Receita Municipal, Sandra Quadrado, o projeto foi idealizado pela Receita Municipal com o objetivo de fomentar a cidadania e o controle social, com fundamento na existência de uma relação direta entre o nível de conhecimento dos contribuintes sobre o imposto e a sua arrecadação.

Para acessar o portal de Transparência Ativa de ISS de Porto Alegre, deve seguir o seguinte link: https://transparencia.portoalegre.rs.gov.br/receitas/transparencia-ativa-iss.