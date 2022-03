As doações dedutíveis do Imposto de Renda

A cada início de ano, o contribuinte preocupa-se com o acerto de contas com o fisco, ou seja, com a Declaração de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Começam os momentos de angústia com a coleta de documentos e informações necessárias para bem atender à famigerada obrigação. Esse é um comportamento típico do modo "bem brasileiro" de ser.

Porém, muitas correrias de última hora seriam evitadas se, durante o ano, a cada operação de receitas e despesas, o contribuinte guardasse os comprovantes, não deixando para reunir a documentação só quando preenchesse a declaração.

Veja bem, estamos agora no limiar do início do período de confecção e entrega da Declaração de Ajuste, referente a tudo o que se recebeu e pagou durante 2021. Já se passaram quase dois meses do ano de 2022, espaço de tempo que já poderiam estar sendo recolhidos e guardados os documentos necessários para a Declaração de Ajuste que será entregue lá em meados de 2023. Fica a dica.

Agora, abordando propriamente o tema desta matéria, trataremos do assunto que oportunizará ao contribuinte exercitar a sua cidadania e responsabilidade social. A partir da destinação de parte do seu Imposto de Renda ele pode contribuir, de forma efetiva, com as entidades que desempenham ações sociais em seus municípios ou no Estado. Refiro-me à Doação Dedutível do IRPF.

O regulamento do Imposto de Renda - Decreto 9.580/2018 - estabelece, em seus artigos 649 e 651, a possibilidade de deduzir do IRPF os valores doados aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Fundos do Idoso, municipais, estaduais, distrital e nacional. O limite permitido de dedução é de 6% sobre o Imposto de Renda devido. Observem que essas doações devem ser feitas dentro do ano-calendário, para que possam ser utilizadas como dedução na respectiva declaração.

Na prática, utilizando como parâmetro o imposto devido apurado em sua Declaração de Ajuste do ano anterior, o contribuinte faz os depósitos ou transferências para as contas bancárias dos fundos a sua escolha. No final do ano, o contribuinte troca os comprovantes destas operações por "comprovantes de doações", nas tesourarias dos municípios ou no órgão equivalente do seu estado. É nesse momento que deverá indicar a entidade que pretende ajudar. A partir daí, quando estiver preenchendo a declaração, basta lançar o valor doado no quadro "Doações Efetuadas", para efetivar a compensação da doação no seu Imposto de Renda.

Notem que essa doação tem como origem o Imposto de Renda do contribuinte e não a sua renda propriamente dita, ou seja, essa doação não sai do bolso do contribuinte, mas, sim, do imposto que ele irá recolher de qualquer forma.

De acordo a Receita Federal, em 2019, no Brasil, foram destinados apenas 1,32% do potencial de doações e, em 2020, 2,12%. Já no Rio Grande do Sul, em 2019, o percentual foi de 3,19% e, em 2020, 4,39 %. Esses números demonstram que os valores que poderiam ter sido destinados, e que não foram, são significativos, e poderiam ajudar muitas entidades. Porém, foram parar no caixa único do Governo Federal.

Existe, ainda, outra forma de destinação, a partir do IRPF. Trata-se das "Doações Diretas na Declaração", regulamentadas pela Lei 12.230/2010 e, posteriormente, alterada pela Lei 13.797/2019. Aqui, o contribuinte poderá lançar a doação de até 3% do imposto devido. Dessa forma, serão gerados dois DARFs: um referente ao imposto propriamente dito e outro relativo à doação. Nesse caso, o contribuinte não pode indicar a entidade a ser beneficiada.

Por fim, vale uma dica importante: na hora de prestar contas ao fisco, procure um profissional da contabilidade, pois ele está capacitado a fornecer todas as orientações necessárias para uma correta prestação de contas.

Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)