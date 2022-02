Validade de multa maior que o valor do tributo será julgada pelo STF

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, na última sexta-feira (18), repercussão geral que debate a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, no valor superior a 100% do tributo devido. Isso significa que o tema será julgado pela Corte e resulta na suspensão de outros processos semelhantes até a decisão dos ministros. Ainda sem data definida, o julgamento do Supremo servirá como um guia aos demais tribunais, o que deve impactar uma quantidade expressiva de ações judiciais da mesma ordem.

O relator da ação, ministro Luis Fux, afirmou, em sua manifestação, que existem outros 500 processos sobre o tema no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), onde teve origem o RE 1335293 (Tema 1195), que esteve sob análise do Supremo.

"A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, em face do não-confisco na esfera tributária (artigo 150, IV, da Constituição Federal), parâmetros para o limite máximo do valor da multa fiscal punitiva, não qualificada pela sonegação, fraude ou conluio, especificamente os valores superiores a 100% do tributo devido, considerado percentual fixado nas legislações dos entes federados", escreveu Fux.

O Recurso Extraordinário discutido pelo STF envolve questionamento do estado de São Paulo sobre acórdão, proferido pela 8ª Câmara de Direito Público, que limitou a multa punitiva a 100% do valor do tributo. A alegação é de que, ao limitar a penalidade, a Justiça paulista infringiu dispositivos constitucionais que versam sobre a separação de poderes, o princípio do não confisco e a competência estadual para instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Neste caso, o contribuinte devia cerca de R$ 129 mil de ICMS, enquanto a multa discriminada na certidão da dívida ativa era de R$ 731 mil, ou seja, quase seis vezes o valor do imposto.

Conforme o advogado e especialista em direito tributário Thiago Santana Lira, o reconhecimento de repercussão geral por parte do STF possui o objetivo de uniformizar o tema em todo o Poder Judiciário, em consonância aos dispositivos constitucionais, em razão do grande volume de processos nos tribunais para a discussão da matéria. Dessa forma, evita decisões conflitantes sobre o mesmo assunto. Na visão de Lira, caso a jurisprudência dos tribunais superiores de vedarem a aplicação de multas superiores a 100% do valor do tributo seja mantida, será uma vitória aos contribuintes, pois impedirá, nas suas palavras, a lavratura de caráter confiscatório ao seu patrimônio.

Portanto, quem possui algum processo - seja na esfera federal, estadual ou municipal - relacionado a uma multa que ultrapassa o valor do próprio tributo poderá ser favorecido. "Para aquele contribuinte que passa por uma dificuldade financeira, dá a ele a chance de conseguir cumprir com sua obrigatoriedade tributária, ou seja, não ser uma dívida impagável", contextualiza o advogado Luís Wulff.

Conforme Wulff, as multas mais graves no Rio Grande do Sul chegam a 120%. Na União, por sua vez, giram em torno de 75% a 220%, índices que ajudam a mostrar a importância dessa matéria. Segundo o advogado, a decisão em prol do contribuinte, se confirmada, deve influir também nos juros que são cobrados das dívidas tributárias. “Atualmente, qualquer atraso por pagamento de tributo é acrescido de Taxa Selic, sendo que, dependendo do período, o percentual pode ultrapassar a barreira de 200%. Com a decisão no Tema 1195, o limite de 100% será o teto máximo de juros a ser cobrado”, explica.

Vale ressaltar que multas de caráter punitivo são diferentes das multas fiscais qualificadas em razão de sonegação, de fraude ou de conluio. Para essas, há um outro objeto de debate no STF: no Recurso Extraordinário 736.090, de relatoria do ministro Dias Toffoli.