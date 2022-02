Supremo acolhe pedido da PGM de Porto Alegre e reverte cobrança

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) conseguiu decisão do Supremo sobre a incidência de juros de mora sobre precatórios, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deverá revisar, em definitivo, forma de cálculo adotada em 2017 que onerava, indevidamente, o Executivo municipal. De acordo com estimativa da Equipe de Análise de Cálculos Judiciais da PGM (EACJ), a economia para os cofres públicos de Porto Alegre deve girar em torno de 1,8% do estoque de precatórios, que hoje está em mais de R$ 300 milhões. A decisão, relatada pelo ministro Dias Toffoli, tem repercussão geral e irá beneficiar não somente Porto Alegre, mas também os demais município e estados.

Segundo cálculos da EACJ, somente nos 15 precatórios de maior valor da Capital analisados entre 2020 e 2021, a economia varia entre pouco menos de 1% até 9%. "A economia nos desembolsos é grande quando projetada no atual estoque de precatórios e inestimável nos precatórios futuros", explica o coordenador da EACJ, Charles Dall'Agnol. No ano passado, o município pagou cerca de R$50 milhões em precatórios pelo regime especial. Neste ano, o valor será superior a R$60 milhões.

Em 2017, o Tribunal de Justiça do RS determinou a incidência dos juros de mora desde a data do cálculo até o dia 1º de julho do ano anterior à inscrição do precatório no orçamento. Na reclamação ajuizada, a PGM demonstrou que a determinação feria a jurisprudência do STF. Em sua decisão, o ministro Dias Toffoli confirmou o entendimento da procuradoria, dizendo que, "em havendo o pagamento integral dentro do período de graça (precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, com o pagamento realizado até o final do exercício seguinte), não há que se falar em inadimplemento do ente público, razão pela qual não cabe imposição de juros de mora".

A cobrança indevida dos juros já havia sido suspensa em 2017, por meio de uma liminar do ministro Luiz Fux. "Essa é uma decisão com grande repercussão para Estado e municípios. O entendimento do Supremo é claro quanto à incidência dos juros sobre precatórios. A matéria é tratada na Súmula Vinculante 17 e ganhou repercussão geral com os Temas 147 e 96. Os valores que seriam pagos indevidamente podem ser aplicados em políticas públicas importantes para a população", explica o procurador municipal Eduardo Tedesco, que atuou na reclamação.