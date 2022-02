Padronização global de índices ESG avança na contabilidade

A COP26, conferência das Nações Unidas realizada no fim do ano passado, reuniu quase 200 países para discutir e firmar acordos em torno dos problemas relacionados às mudanças climáticas. Entre os diferentes anúncios que ocorreram a partir do encontro, esteve a criação do International Sustainability Standards Board (ISSB), iniciativa que promete ser um norteador global para que as empresas incluam nos relatórios financeiros e contábeis suas práticas ambientais, sociais e de governança: o tão falado ESG.

O ISSB ou Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade, em português, é obra da International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), referência em normativas contábeis no mundo. O seu surgimento veio para solucionar uma das principais questões de contadores e auditores ao redor do mundo atualmente: qual modelo para normatizar os relatórios ESG das organizações devo utilizar? Afinal, se as empresas estão sendo cada vez mais cobradas a assumirem compromissos sustentáveis, são necessárias diretrizes para que as informações envolvendo essa agenda sejam completas, confiáveis e claras.

“À medida que avançar a agenda do ISSB, começaremos a ter um set de regras contábeis que direcionarão os conselhos federais ao redor do mundo para traduzirem e implementarem normas em seus respectivos países sobre os reflexos ESG nas empresas”, prevê o líder do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes (Ibracon), Sebastian Soares.

Conforme Soares, em um primeiro momento, as orientações feitas pelo conselho do IFRS Foundation deve se concentrar em questões climáticas e se basear em estruturas existentes, como o Task Force on Climate-related Financial (TCFD), modelo consolidado na mensuração de riscos e oportunidades gerados pelas mudanças climáticas nos negócios, em especial, no setor financeiro.

O Brasil, porém, não aguarda de braços cruzados a consolidação das normas internacionais para incluir práticas sustentáveis nos balanços de suas empresas. Em dezembro de 2020, foi criado o Comunicado Técnico Geral (CTG) 09 - Relato Integrado. A iniciativa nasceu justamente pela demanda do mercado nacional de padronizar relatórios que atendam aos temas da agenda ESG. A princípio, a adoção da norma não obrigava a elaboração do Relato Integrado pelas companhias, mas se tornava referência como metodologia de integração de informação financeira com a não financeira.

Logo após o seu surgimento, porém, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou a resolução n° 14, que tornou obrigatória, a partir de janeiro de 2021, a elaboração e divulgação do Relato Integrado por parte das companhias abertas. O documento, cujo principal objetivo é explicar aos investidores como a organização gera valor ao longo do tempo - sejam com dados financeiros ou de outra natureza - deve ser, neste caso, assegurado por auditor independente registrado pelo órgão fiscalizador.

Antes de ser aprovado, o CTG 09 passou por audiência pública que envolveu o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a própria CVM. Neste processo de elaboração e consolidação da norma, o Conselho Federal de Contabilidade criou dois grupos de estudos que seguem ativos: um voltado para discutir e desenvolver o RI e outro para analisar a regulamentação do Relato Integrado e demais relatórios de sustentabilidade.

“O CPC 09 traz os principais conceitos e orientações técnicas que devem constar no Relato Integrado, como os seis capitais que uma empresa precisa gerenciar. São eles: o financeiro, o manufaturado, o humano, o intelectual, o natural e o social e o de relacionamento”, lista a vice-presidente técnica do CFC, Ana Tércia Lopes Rodrigues.

Enquanto esse documento não se consolida de vez no País, o principal meio de prestação de contas adotado pelas companhias aos seus stakeholders segue sendo o Relatório de Sustentabilidade. "Este relatório tem caráter voluntário. Apenas as empresas de economia mista públicas e privadas são obrigadas a prepará-los”, explica o líder do GT de Sustentabilidade do Ibracon. A complexidade, porém, está no fato de que há diferentes organizações e iniciativas que buscam definir modelos - também conhecidos como framework - para a mensuração e divulgação de índices de sustentabilidade, denominados por siglas como GRI, SASB, CDP, CDSB, TCFD, entre outras.