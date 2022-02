Lei que regulamenta o Difal gera debate jurídico

Desde que foi regulamentada a Lei Complementar 190/2022, no início de janeiro, deu-se início a uma disputa jurídico tributária, que, em princípio, não deve terminar tão cedo. A decisão regulamenta a cobrança do Difal (Diferencial de Alíquota) de não contribuinte e de contribuinte de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em âmbito nacional. O principal impasse da questão está na data que esse tributo passará a ser cobrado, se dentro do exercício de 2022 ou somente no próximo ano.

Antes de entrar neste imbróglio legal, vale destacar que o Difal nada mais é do que o pagamento que se dá - em operações interestaduais - entre a alíquota interna que o estado onde se localiza o consumidor cobra, descontado o valor da alíquota interestadual aplicada para aquela mercadoria. "Se a alíquota interna do estado de destino é de 18% e a alíquota interna do estado de origem é de 12%, há uma diferença de 6%. É esta diferença que acaba sendo recolhida para o estado consumidor do produto", exemplifica a especialista tributária da IOB Renata Queiroz.

O diferencial de alíquota existe desde a implementação da Constituição Federal de 1988. O que mudou de lá para cá foi que, até meados de 2015, ele incidia somente aos contribuintes de ICMS. A partir de 2016, porém, a alíquota passou a ser recolhida também em casos de consumidor final não contribuinte desse imposto.

"Como não cumulativo que é, quando a mercadoria era entregue a um contribuinte, parte do ICMS ficava no estado de origem, onde fica o vendedor, e parte era arrecadado no Estado de destino, pois aquela empresa iria comercializar internamente a mercadoria. Porém, essa sistemática não ocorria quando se vende mercadoria para um não contribuinte de ICMS, como pessoas físicas", explica o contador, advogado com Especialização em Direito Tributário e Gestão Pública André Macêdo.

A inclusão de não contribuintes do ICMS ocorreu no mesmo momento em que se observava um aumento considerável do comércio eletrônico. Passou a ser cada vez mais fácil adquirir mercadorias de fora do estado onde se situava o comprador, o que gerou um desequilíbrio favorável aos grandes polos de produção e comercialização de e-commerce, geralmente nas regiões Sudeste e Sul.

"Como planejamento fiscal, os estados concediam regimes para que grandes comerciantes de e-commerce se estabelecessem em seus estados, já que venderiam nacionalmente e o ICMS ficaria para aquele estado, concedendo benefícios fiscais. Assim, a guerra fiscal foi instalada", acrescenta Macêdo.

Para resolver esse problema, nasceu a Emenda Constitucional 87/2015, cujo objetivo era repartir as receitas entre os estados de forma mais equilibrada, gerando desenvolvimento econômico também nos estados de destino desses produtos. "O Difal veio para deslocar parte do ICMS para o Estado onde está o consumidor da mercadoria. Assim, diminui o peso dos benefícios fiscais e ainda protege o comércio local. Essa foi sua finalidade", sintetiza o contador e advogado tributarista.

O que era para ser uma solução, porém, acabou gerando um novo impasse. Em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a cobrança do Difal do ICMS é inconstitucional quando o destinatário for o consumidor final não contribuinte do ICMS. A corte condicionou a cobrança do Difal/ICMS à edição pelo Congresso Nacional, ainda no exercício de 2021, de uma lei complementar para regulamentar devidamente a questão, sendo os efeitos produzidos a partir do ano seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, em 2022.

A cobrança do Difal foi, de fato, regulamentada pela Lei Complementar 190/22. A origem do problema está na data de sanção: 4 de janeiro de 2022. Ou seja, diferente do que previa a decisão do STF. Desde então, uma série de teses jurídicas divergentes debatem sobre a possibilidade da norma produzir efeito ainda neste ano.