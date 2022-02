As incertezas do Difal

Uma questão que vem dando dor de cabeça às empresas, principalmente, àquelas ligadas ao e-commerce - neste início de 2022 - é o recolhimento do ICMS - esse imposto cabalístico já que tudo nele parece oculto e incompreensível. A balbúrdia diz respeito ao recolhimento do diferencial de alíquota (Difal) nas operações com mercadorias adquiridas por não-contribuintes domiciliados em estado diferente do vendedor.

O fato é que em 2021, o STF declarou a inconstitucionalidade do Difal nessas operações devido à inexistência de uma lei nacional que autorizasse os Estados a instituir obrigações tributárias a contribuintes localizados fora do seu território. A decisão proferida em fevereiro de 2021 foi modulada para produzir efeitos a partir de 01/01/2022. Dando tempo para o Congresso alterar a Lei Kandir. A lei complementar foi aprovada e publicada em 4 de janeiro deste ano. Mas, segundo a Constituição Federal/88, a lei que institui ou aumenta um tributo só produz efeitos no exercício seguinte ao da sua publicação, respeitando-se, ainda, o prazo mínimo de 90 dias entre a data da publicação e o início da sua cobrança. Eis a causa de todo imbróglio. A confusão foi instaurada porque, para os Estados, o Difal não é um novo tributo. Por isso, ele pode ser exigido imediatamente ou no máximo após esgotado o prazo de noventa dias.

Não é esse o nosso entendimento. Quando a Constituição se refere à instituição de tributo, ela não o faz no sentido de uma inovação inaugural do sistema tributário. Não é necessário que se crie uma nova materialidade tributária. Esse é o entendimento do STF, ou seja, um tributo é instituído quando a lei atribui a condição de contribuinte a quem antes não o era. Isso se aplica mesmo no caso dos tributos já existentes. Noutras palavras, a inovação ocorre sob a perspectiva da pessoa a quem a lei impõe a condição de contribuinte. Para ela se trata de um novo tributo. É essa a situação que ocorre com o Difal: outro Estado, diferente daquele em que o vendedor está estabelecido, impõe o dever de recolher parte do ICMS sempre que o destino da mercadoria vendida for o seu território.

Uma vez que a relação jurídica anterior foi declarada inconstitucional, o Difal exigido entre 2016 e 2021 nunca existiu para o mundo jurídico. A LC 190/22 é que instaura uma relação jurídica válida e por isso institui um novo tributo. Mas ela só produzirá efeitos no exercício seguinte à sua publicação. Portanto, o novo Difal só poderá ser exigido no primeiro dia de 2023. Até lá o Estado de origem poderá cobrar a parcela correspondente ao ICMS calculado pela alíquota interestadual, nada sendo devido ao Estado de destino.

Toda esta discussão é acompanhada, em paralelo, pela crescente presença do e-commerce no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), o setor faturou R$ 150,8 bilhões em 2021 - 19% a mais do que no exercício anterior. Foram 79,8 milhões de pessoas comprando pela Internet no ano passado. De acordo com Dengo, este crescimento não é apenas relativo aos grandes players do setor ou aos maiores centros de comércio. Mas interessa também às pequenas empresas que estão apostando no crescimento das vendas pela internet, assim como a todos estados brasileiros, onde elas estejam presentes.

Doutor em Direito Tributário pela UFRGS, professor universitário e sócio do escritório Atílio Dengo Advogados