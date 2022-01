"Expectativa fica frustrada", diz contador sobre veto a Refis para MEI e pequenas empresas

o veto integral do presidente Jair Bolsonaro Na sexta-feira passada, ocorreuao projeto de lei que permitia a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI). Segundo o relator do projeto, o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), cerca de R$ 50 bilhões em dívidas poderiam ser renegociados com a medida.

“A nossa primeira impressão é que esse veto é ruim para as empresas, pois esse é um momento que eu entendo necessário este ou qualquer outro tipo de repactuação de dívidas. Em razão da recessão causada pela pandemia, as empresas, principalmente as micro e pequenas, estão descapitalizadas, com fluxo de caixa insuficiente, então seria muito necessária essa repactuação nesse momento”, afirma o contador Paulo Comazzetto, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).

Na justificativa, Bolsonaro disse que vetou o texto "por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público", uma vez que a proposição levaria a uma renúncia de receita sem a previsão de compensação. O veto foi recomendado pelo Ministério da Economia e Advocacia-Geral da União (AGU).

“Nós temos que entender os dois lados. Nos posicionamos favoráveis à repactuação das dívidas, só que entendemos que se o presidente vetou não foi simplesmente por não querer, foi porque não encontrou fundamentos legais. Por isso, em nosso entendimento, a renúncia se daria através de até 90% de isenção de multas e de juros”, salienta Comazzetto.

O projeto de lei do Refis (parcelamento de débitos tributários) para empresas do Simples e Microempreendedores Individuais (MEIs) havia sido aprovado pela Câmara de Deputados no último dia 16 de dezembro . A medida, que daria desconto de até 90% em multa e juros, e de 100% nos encargos legais para os débitos de pequenos negócios na pandemia, foi batizada de Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp), e seria uma alternativa de alívio financeiro para os micro e pequenos empreendimentos que sofreram nos últimos dois anos.

Segundo pesquisa do Sebrae-RS, 71% dos pequenos negócios do Estado buscaram algum tipo de empréstimo no último trimestre de 2021. Conforme o levantamento, o pagamento de contas e de dívidas despontam como as principais razões para a busca de crédito, o que indica o impacto que a pandemia segue causando nas micro e pequenas empresas.

“As micro e pequenas empresas estavam com essa expectativa, então nesse momento essa expectativa fica frustrada. Agora vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer em seguida”, complementou o vice-presidente do CRCRS.

O governo deve avalizar a prorrogação até abril para adesão ao Simples como solução temporária enquanto o Congresso não derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro ao Refis de micro e pequenas empresas. O governo consultou lideranças empresariais e do Congresso sobre o prazo ser suficiente para negociar uma solução para o impasse criado com o veto.