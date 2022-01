Ano eleitoral deve impedir avanço de propostas de reforma tributária

De acordo com o relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o Centro de Cidadania Fiscal (CCIF) calculou que, caso fossem somadas as alíquotas dos cinco tributos atuais, o IBS ficaria entre 24,2% a 26,3%, dependendo da calibragem do imposto seletivo. Além disso, o IBS seria cobrado no destino, no local onde a mercadoria é consumida. O objetivo seria acabar com a guerra fiscal entre os estados, já que, atualmente, o ICMS é dividido entre o local de origem e o local de destino por meio do ICMS interestadual.

Steinbruch se refere a dois projetos que tramitam no Congresso Nacional e que apresentam mudanças mais amplas no atual sistema: a PEC 110/2019, originada no Senado, e a PEC 45/2019, elaborada na Câmara. Em comum, ambas propõem a unificação de uma série de tributos aplicados ao consumo

Foi durante o governo Fernando Collor, ainda lá no início dos anos 1990, que o debate sobre a necessidade de uma reforma no sistema tributário brasileiro iniciou. Mais precisamente em 1991, o deputado da época Flávio Rocha elaborou a Proposta de Emenda à Constituição n° 17, a primeira com o objetivo de reestruturar o modelo de impostos do País. A PEC 17, que ficou conhecida como proposta do “imposto único”, previa a substituição de quase todos os tributos então existentes pelo Imposto sobre Movimentação Financeira (IMF).

Precisamos simplificar e melhorar o sistema tributário atual, diz pesquisador do IBPT

Conforme estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) divulgado em outubro passado, as empresas brasileiras gastam cerca de R$ 181 bilhões por ano apenas para acompanhar as mudanças na legislação tributária do País. Conforme o IBPT, cada empresa brasileira precisa seguir em média 4.626 normas tributárias, que abrigam 51.945 artigos com 121.033 parágrafos, o que equivale, conforme o instituto, a 6,5 quilômetros de normas. Nesta entrevista ao JC Contabilidade, o advogado tributarista e pesquisador do IBPT Fernando Steinbruch afirma que a recente pesquisa evidencia a necessidade de mudanças no sistema tributário brasileiro. Porém, ele diverge quando a proposta é de que elas sejam feitas por meio de emendas constitucionais. "Os ajustes são necessários, mas podem ser feitos por normas infraconstitucionais. Ou seja, não é necessária uma reforma na constituição, basta simplificar e melhor o que existe hoje", defende.

JC Contabilidade - O que vocês defendem neste debate sobre reforma tributária que perdura por décadas?

Steinbruch - Não restam dúvidas que o sistema tributário possui vários problemas que precisam ser corrigidos. A legislação do PIS/Cofins, por exemplo, é extremamente complexa e extensa. Precisa, urgentemente, de uma simplificação para que possa ser melhor aplicada. O mesmo ocorre com a legislação do ICMS. São 27 legislações diferentes, que são de competência de cada estado. É necessária uma simplificação na legislação e uma unificação das alíquotas desse tributo. Por outro lado, em matéria de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas temos bons sistemas, com o MEI para as micro empresas; o Simples Nacional para as pequenas empresas; o Lucro Presumido para as médias e o Lucro Real para as grandes. O Imposto de Renda para Pessoas Físicas também é adequado. O sistema de preenchimento e de transmissão em segundos do IRPF ao Fisco é um dos melhores do mundo. Temos que ver tanto o que temos de ruim quanto o que temos de bom no nosso sistema tributário. Os ajustes são necessários, mas podem ser feitos por normas infraconstitucionais. Ou seja, não é necessária uma reforma na constituição, basta simplificar e melhor o que existe hoje. As propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas, porém, propõe a desconstrução do sistema atual para a criação de um novo sistema.

JC Contabilidade - Quais são os principais problemas do sistema tributário brasileiro atual?

Steinbruch - Desde a Constituição de 1988, o IBPT realiza estudos para acompanhar a quantidade de normas que são editadas. Em 2021, quando a Constituição Federal completou 33 anos, constatamos que desde a sua criação foram editadas mais de 6,7 milhões de normas. Em decorrência dessa quantidade de normas, as empresas gastam em torno de R$ 181 bilhões por ano para manter pessoal, equipamento e compliance envolvendo a matéria. Portanto, a burocracia fiscal tem um custo bastante elevado para as empresas. Outro problema é o contencioso tributário, que é estimulado devido a uma grande dificuldade na interpretação da legislação. Todos saem perdendo com isso. O Fisco que deixa de arrecadar e o contribuinte que deixa de ficar em dia com as suas obrigações tributárias. Com a simplificação da legislação que propomos, é possível reduzir esse problema.

JC Contabilidade - Como uma mudança no sistema tributário pode contribuir para a recuperação econômica que o País necessitará no pós-pandemia?

O sistema tributário precisa ter um equilíbrio de modo que o Fisco tenha os recursos necessários para atender as demandas da sociedade e os tributos exigidos não inviabilizem o negócio ou a vida familiar dos contribuintes. Uma carga tributária excessiva paralisa a atividade econômica. Já um sistema tributário justo a incentiva, que é justamente o que precisamos neste momento. Se a escolha do País for por ajustar o sistema tributário nacional através de normas infraconstitucionais, os reflexos na economia seriam sentidos muito mais rapidamente. Até porque as duas propostas, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, preveem longos anos de transição. Por essa razão, entendemos que para o bem da sociedade e da atividade econômica seria promover a simplificação e a unificação de legislações ao invés de uma reforma constitucional, que é uma opção ainda mais difícil de ocorrer em um ano eleitoral.