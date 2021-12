Projeto de reforma do Imposto de Renda será arquivado

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, afirmou na sexta-feira passada que o projeto será arquivado. Ele ainda defendeu que uma nova proposta seja criada e disse que a única parte do texto que tem chance de ser votada é a que trata das novas regras de taxação para pessoas físicas.

"Esse projeto não será somente arquivado, ele tem que ser extinto e que se nasça um novo projeto, com mais base, com mais conteúdo, um projeto bem debatido. Um projeto que venha realmente, eu não sei se agradar 100% do povo brasileiro, mas pelo menos que a grande maioria abrace", avisou.

À reportagem, Coronel confirmou que não irá prosseguir com o projeto e disse considerar que o texto "não tem a menor condição de ser aproveitado". Ele ainda afirmou que o projeto "chega a ter 100% da rejeição dos brasileiros que têm a consciência tranquila".

Aposta inicial do ministro da Economia, Paulo Guedes, para bancar os gastos do Auxílio Brasil, a reforma do IR foi apresentada pelo governo e aprovada pela Câmara no começo de setembro. Desde então, enfrenta resistência no Senado.

O texto referendado pelos deputados traz, entre outras mudanças, o corte da alíquota-base de 15% para 8% do IRPJ (o governo queria redução para 12,5% em 2022 e 10% em 2023), além de corte da CSLL em até 1 ponto percentual (na maioria dos casos, cai para 8%). Além disso, as alíquotas sobre juros e dividendos ficaram estabelecidas em 20%. Já para as pessoas físicas, a faixa de isenção do IR passaria dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.500 mensais.

O ponto mais criticado pelos senadores é justamente o relativo à cobrança de impostos de pessoas jurídicas e tributação de lucro e dividendos. Coronel diz cogitar apresentar um relatório pela aprovação apenas da parte relacionada às mudanças na tabela do imposto para pessoas físicas. Porém, não há data para que isso ocorra.