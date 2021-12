Cronograma de implantação do eSocial avança e entra em sua última fase

Criado pelo governo federal em 2014, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) nasceu com o objetivo de integrar informações geradas pelas empresas referentes aos seus colaboradores, como vínculos trabalhistas, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Considerado um dos projetos de maior complexidade em execução, com investimento na ordem de R$ 100 milhões, o eSocial precisou ser escalonado e a previsão é de que a sua implementação seja finalizada somente em meados de 2022. "Estamos muito próximos da conclusão do projeto. Com isso, teremos a oportunidade de dispensar mais de 12 declarações e formulários que geram custos para os empreendedores brasileiros", afirma o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil Altemir Linhares. De acordo com Linhares, entre os principais benefícios proporcionados pelo sistema desde o seu surgimento estão a garantia aos direitos previdenciários e trabalhistas; a simplificação ao cumprimento de obrigações; a eliminação da repetição nas informações prestadas por pessoas físicas e jurídicas, além de aprimorar a qualidade dos dados trabalhistas, previdenciários e tributários. Segundo o órgão governamental, atualmente, mais de 5 milhões de empresas já enviam regularmente informações para o sistema e grande parte da contribuição previdenciária é feita por meio de informações coletadas por meio do eSocial em conjunto com a DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos). A previsão é de que, ao finalizar a implantação do projeto, o eSocial conte com a participação de mais de 8 milhões de empresas, que contribuirão para esse banco de dados único e que envolverá informações de mais de 40 milhões de trabalhadores. O cronograma de execução da ferramenta é composto por quatro fases e está no início na sua quarta e última etapa, que envolve informações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. A primeira fase envolveu informações relativas às empresas, ou seja, cadastros do empregador e tabelas. Na segunda fase, as empresas passaram, obrigatoriamente, a encaminhar informações relacionadas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, como admissões, afastamentos e desligamentos. Na terceira fase, por sua vez, tornou-se obrigatório o envio das folhas de pagamento. A divisão desse calendário também se dá por distintos grupos, que envolvem grandes empresas (Grupo 1); demais empresas (Grupo 2); empresas do Simples Nacional (Grupo 3); pessoas físicas (Grupo 3) e órgãos públicos (Grupo 4). “Temos algumas importantes implantações ainda, mas a totalidade dos trabalhadores privados já estão com seus dados sendo captados e armazenados no ambiente do eSocial, garantindo mais segurança de acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários”, ressalta Linhares.

Cerca de 80 mil escritórios de contabilidade devem participar do eSocial

Em momentos de mudanças é comum que os empreendedores necessitem de uma assessoria ainda mais intensa para manter a contabilidade de seu negócio em dia. Com o lançamento do eSocial, a demanda por orientação especializada se repete. Além de mais de oito milhões de companhias, a Receita Federal estima que o sistema conte com a participação de cerca de 80 mil escritórios de contabilidade espalhados pelo País. Para o contador e integrante da Comissão de Estudos de TI do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Clóvis Rocha, a solução deve ser vista como uma aliada tanto dos contadores quanto das empresas. “Ao meu ver, esta ferramenta só veio auxiliar quanto ao cumprimento da legislação e centralizar a entrega das informações. Aos escritórios de contabilidade, fica a tarefa de se adequarem tecnologicamente para o cumprimento da demanda”, pontua. Uma evolução observada a partir do sistema é o envio de informações por parte do empregador de modo simplificado, o que contribui para que ocorram nas datas corretas. "Antes, o funcionário iniciava na empresa do cliente no início do mês. Porém, o cliente só encaminhava os documentos para formalizar o contrato perto do processo da folha de pagamento junto aos demais documentos mensais. Neste sentido, o eSocial veio como uma forma das empresas se atentarem aos prazos conforme prevê a legislação", exemplifica o contador. Portanto, entre as orientações transmitidas pelos escritórios de contabilidade estão os prazos legais para o envio de cada obrigação. Rocha cita que na admissão, por exemplo, as informações devem ser encaminhadas no máximo um dia antes do funcionário iniciar as suas atividades. Na demissão, o prazo da obrigação é de até 10 dias seguintes à data do desligamento. Em relação à folha de pagamento, férias e afastamento, o prazo determinado é até o dia 15 do mês seguinte à ocorrência da evento. Ele destaca também o fato do sistema unificar declarações que se repetiam no departamento pessoal das organizações, como o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Com a substituição da entrega de diversas obrigações, que antes ocorria de modo separado a cada ente, por uma única operação, as empresas acabam otimizando tempo e até mesmo gastos para a execução dessas tarefas. Conforme o cronograma estabelecido pelo governo federal, toda empresa ou pessoa física que conta com a prestação e serviço de colaboradores precisará se cadastrar no eSocial, desde que estas contratações possam resultar em obrigações trabalhistas, previdenciárias ou tributárias. Para aderir ao sistema, é necessário possuir um eCNPJ, no caso de Pessoa Jurídica ou um eCPF, no caso de empregadores domésticos. Esses certificados digitais são uma espécie de assinatura eletrônica que garantem a legalidade das operações virtuais dos contribuintes.

Penalidades e multas seguem as mesmas

O não envio de informações ao eSocial implica no descumprimento de diversos comandos legais previstos nas legislações fiscal, trabalhista e previdenciária, o que significa também diferentes penalidades quando isso ocorrer. Conforme o governo federal, as penalizações pelo descumprimento de obrigações são as mesmas de antes do surgimento do sistema.

Se a admissão do empregado não é enviada, por exemplo, o trabalhador fica sem o registro para fins trabalhistas e previdenciários, o que gerará multas previstas no sistema CLT. Já se uma informação de rendimentos do trabalho não é enviada para o eSocial, o empregador, além de não prestar as informações previdenciárias e tributárias, não terá como recolher aos cofres públicos os tributos incidentes sobre a remuneração devida, paga ou creditada e estará sujeito a penalidades previstas na legislação tributária.

O contador Clóvis Rocha detalha que as multas aplicáveis nos casos de falta, atraso ou da retificação em atraso dos sistemas eSocial Simplificado ou EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) são as mesmas daquelas para a GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), como aponta parágrafo único do artigo 46-A da IN RFB n° 971/2009.

Dessa forma, o empregador que desrespeitar os prazos de envio da DCTFWeb, eSocial Simplificado ou EFD-Reinf fica sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei n° 8.212/91 e no §7° do artigo 476 da IN RFB n° 971/2009. Sendo que o valor mínimo a ser aplicado de penalidade será de R$ 200, quando a entrega fora do prazo for decorrente de competência sem fatos geradores de contribuição previdenciária e de R$ 500 nos casos da entrega em atraso derivar de competência com fato gerador de contribuição previdenciária.

Conforme o especialista, as multas poderão ser reduzidas pela metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Além disso, poderão ser diminuídas a 75% se houver a apresentação de declaração no prazo fixado em intimação.

Além disso, a multa para a empresa que deixar de apresentar ao INSS e à RFB os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse desses órgãos governamentais, na forma por eles estabelecida, é de R$ 26.565,90.

“Contudo, o Comitê Gestor do eSocial se manifestou através de nota publicada no portal do eSocial, que orientaria os órgãos fiscalizadores quanto à não aplicação de penalidades durante o período de implantação do cronograma”, pondera Rocha.

Envio dos eventos de saúde e segurança do trabalho gera dificuldades

Biehl alerta que maior parte das informações de saúde não está nas empresas, mas em consultórios médicos

