Integridade e Felicidade

Nesta quinta (9/12), comemora-se o Dia Internacional de Combate a Corrupção. Tal data se consolidou como referência em virtude da Convenção das Nacoes Unidas contra a Corrupção, celebrada no dia 9 de dezembro de 2003, em Mérida, no México, e internalizada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 348/2005 e do Decreto Presidencial nº. 5.687/2006.

Segundo pesquisa realizada pela Organização para a Cooperaçãoo e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2015, 69% das pessoas estão preocupadas com os impactos que a corrupção pode causar em suas vidas. No Brasil não é diferente, em estudo recente do Instituto Atlas, realizado com 4.921 pessoas e publicado no dia 29 de novembro, a corrupção foi eleita pelos brasileiros como o principal problema do nosso País.

Ao combater esse mal - que gera problemas conhecidos como desigualdade social, ineficiencia da máquina publica, impactos negativos na economia e falta de confiança, que mina o regime democrático -, os países aumentam, em última instância, a própria felicidade dos seus cidadãos.

Prova disso é que dentre os 10 países mais felizes do mundo, conforme o World Happiness Report (2021) da Organização das Nações Unidas (ONU), oito deles (Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, Holanda e Alemanha) também estão listados no Índice de Percepção da Corrupção, elaborado pela Transparência Internacional, entre os 10 países mais integros (baixo nível de corruupção). Havendo, portanto, uma convergência de 80% nas 10 primeiras posições das supracitadas listas, o que indica uma forte relação entre felicidade e integridade.

Nesse sentido, é extremamente importante iniciativas como o Sistema de Governanca e Integridade do Poder Executivo Estadual, que foi anunciado no último dia 6 e no qual a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) do Rio Grande do Sul, fazendo jus às suas competências, servirá como projeto piloto deste plano que tem como objetivo sistematizar políticas de integridade no âmbito da administração pública estadual, servindo, então, como paradigma e auxiliando outros órgãos e entidades estaduais a elaborarem e implementarem seus programas de compliance.

Assim, o controle interno colabora ainda mais com a integridade em nosso Estado e, por que não, com a própria felicidade do povo gaúcho.

Auditor da Cage-RS e membro do Sindicato dos Auditores do Estado - Sindicirgs