Receita Federal vai pagar lote residual do IR com R$ 450 milhões

A Receita Federal abriu, ontem, consulta ao lote residual do Imposto de Renda de 2021. O dinheiro, que será liberado na próxima terça-feira (30), vai pagar contribuintes que saíram da malha fina do IR deste ano após o fim do calendário de pagamento dos cinco lotes habituais e também inclui lotes de anos anteriores.

Para saber se vai receber os valores, o contribuinte deve fazer a consulta no site da Receita. Ao todo, 260.412 contribuintes vão receber o dinheiro na conta bancária indicada ao enviar a declaração retificadora do IR. Serão pagos R$ 450 milhões, de acordo com o Fisco.

Do total, R$ 179, 055 milhões vão para contribuintes com direito de entrar na fila de prioridades legais, sendo 4.623 idosos acima de 80 anos, 37.928 contribuintes entre 60 e 79 anos, 3.751 com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 14.442 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O órgão informa que foram contemplados ainda 199.668 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 9 deste mês.

A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo da Receita Federal. Para quem teve a conta bancária desativada por algum motivo após enviar a declaração, é possível resgatar os valores em até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, é preciso reagendar o crédito dos valores. O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB, no endereço: https://www.bb.com.br/irpf.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo, deverá fazer o pedido para ter os valores por meio do Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal.

Boa parte das retificações ocorreu após o envio de comunicados para contribuintes com pendências na declaração deste ano e faz parte do projeto da Receita Federal de ações institucionais para incentivo daautorregularização.

E, mesmo assim, quem não recebeu o dinheiro de sua restituição ficou na malha fina. Para saber o erro que levou o documento a ficar retido pelo fisco, o cidadão deve acessar o Portal e-CAC, com código de acesso e senha. Também é possível usar a senha do gov.br.