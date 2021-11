Porto Alegre tem 53 mil famílias com Cartão Cidadão

Com mais de 53 mil famílias aptas a receber o Cartão Cidadão do Devolve ICMS, Porto Alegre é a cidade com o maior número de famílias inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio (também inscritos no CadÚnico).

Desde ontem, começaram a ser entregues, em todo o Estado, os cartões no qual serão depositados R$ 400,00 por ano do Devolve ICMS (R$ 100 a cada trimestre), além dos recursos para os cadastrados no CadÚnico que têm dependentes matriculados na rede de Ensino Médio da rede pública estadual, no valor de R$ 150,00 por mês. Na Capital, as entregas ocorrerão no Gigantinho, localizado na avenida Padre Cacique, até 26 de novembro, das 9h às 15h.

Na quarta-feira passada, foi realizada reunião entre a Secretaria da Fazenda do Estado e as secretarias municipais de Desenvolvimento Social (SMDS) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Foram alinhadas ações conjuntas para a divulgação da entrega dos cartões com a equipe de assistência social do município.

O secretário Marco Aurelio Cardoso, da Sefaz RS, explicou que o Devolve ICMS faz parte das ações do Nota Fiscal Gaúcha, um programa já consolidado entre a população e as entidades sociais e que deve ser ampliado no segundo semestre de 2022, quando além dos créditos fixos, os cidadãos poderão ter acesso a uma parcela extra do Devolve ICMS sempre que colocarem CPF na nota fiscal.

"Trata-se de um programa com duplo benefício, que devolve parte do imposto a quem mais precisa, como tem sido uma tendência nas discussões sobre Reforma Tributária nacional, e gera retorno econômico aos municípios", completou ele.