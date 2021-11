Prefeitura da Capital amplia o prazo de adesão ao RecuperaPOA até 30 de dezembro

A adesão ao RecuperaPOA, programa de recuperação fiscal que estimula o pagamento de dívidas de impostos e taxas municipais na Capital, com descontos vantajosos de multa e juros, ultrapassou a marca de R$ 200 milhões, superando a meta do executivo. Iniciado em 1º de setembro, o prazo final para adesão encerrava no dia 29 de outubro, para débitos de ISS, ITBI, TFLF e dívida não tributária. Porém, devido à alta procura, a prefeitura ampliou o prazo para 30 de dezembro.

"Nossa expectativa era negociar R$ 134 milhões no total, e ainda falta um mês para o fim da segunda fase do programa que abrange dívidas com o IPTU", disse o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, durante a divulgação do balanço do RecuperaPoa.

Para débitos de IPTU e taxa de coleta de lixo, o prazo continua sendo até 30 de novembro de 2021. O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Porto Alegre oferece redução de 90% dos juros e multas no pagamento à vista e até 75% no pagamento a prazo.

Os contribuintes que estão com dívidas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) podem realizar a adesão ao sistema pelo cartão de crédito, aproveitando o maior desconto do programa, que é de 90% sobre multa e juros, e ainda parcelando o saldo em até 12 vezes diretamente junto ao cartão.

"Nesse momento de grandes dificuldades geradas pela pandemia, queremos auxiliar os nossos empreendedores e a nossa população a regularizar suas pendências. Todos os tributos e dívidas não tributárias podem ser negociados com descontos que chegam a 90% sobre multas e juros. Queremos que a cidade volte a crescer, gerando renda, mais empregos e mais oportunidades", enfatizou o titular da SMF.