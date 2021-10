Pesquisa analisa diversidade de gênero e raça dentro das empresas

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o Sistema B e a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP) se uniram para levantar um retrato de como a questão da diversidade de gênero e raça vem sendo tratada pelas empresas brasileiras, com foco nas lideranças. O estudo foi lançado durante o Fórum Inclusão e Diversidade, da ABRH-SP, e traz a percepção de 86 empresas (dos mais diversos setores, tamanhos e tipo societário) sobre o tema.

Entre os principais achados da pesquisa, está o fato de que discurso e prática ainda precisam ser alinhados dentro do objeto da pesquisa. Apesar de haver muitas discussões sobre diversidade no ambiente corporativo, as ações efetivas para o tema ainda não aparecem com a mesma intensidade. De acordo com o levantamento, 80,2% das organizações expressaram que a temática de diversidade e/ou inclusão é uma pauta importante mas, de maneira geral, são desenvolvidas poucas ações, evidenciando que na prática há um grande desalinhamento entre discurso e ação.

"O estudo ressalta que, do ponto de vista das intenções, o cenário não é ruim, mas ainda há muito a ser feito para avançarmos de fato nessa pauta, especialmente em relação às lideranças. É preciso colocar em prática ações que efetivamente viabilizem e fomentem uma maior diversidade nas diretorias e conselhos. As lideranças têm papel fundamental na articulação da agenda de diversidade, inclusão e equidade e precisam dar o exemplo, ser o tom que vem do topo e conectá-la à estratégia da organização", comenta Luiz Martha, gerente de pesquisa e conteúdo do IBGC.

Entre as empresas que possuem uma política de RH (88%), a proibição à discriminação está presente em 88% delas, a promoção à diversidade, em 72%, e a inclusão de grupos minoritários ou sub-representados, em quase 45%. Dos 86 respondentes, metade diz que esses programas de diversidade e inclusão estão presentes em sua política e 54,7% tem uma área ou profissional responsável pelo assunto.

"A pesquisa, nos permitiu identificar como a temática da diversidade está sendo tratada pelas organizações e assim, permite avaliar a real conscientização e o grau de engajamento das empresas através de seus líderes na inclusão da diversidade. Este tema é fundamental para os gestores de pessoas, a sociedade como um todo e tem impacto no mundo inteiro. Os profissionais de RH têm muito trabalho para fazer desenvolver a mentalidade inclusiva. Existem muitos caminhos e muitas perspectivas", completa Guilherme Cavalieri, presidente da ABRH-SP.

Porém, entre o papel e a ação, o estudo revela que ainda é preciso que uma série de ações sejam implementadas para que possamos atingir na liderança das empresas o retrato de uma sociedade diversa e múltipla. Abaixo algumas informações da pesquisa.