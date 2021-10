Contabilidade do terceiro setor ganha relevância e requer atenção

Nos últimos anos, no Brasil, as organizações do terceiro setor vêm ocupando um papel cada vez mais relevante na prestação de serviços à sociedade devido à atuação em atividades de interesse público. Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) elaborado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), em 2018, o País contava com cerca de 820 mil OSCs. São entidades privadas e sem fins lucrativos, instituições autônomas, legalmente constituídas e formadas pelo livre interesse e associação dos indivíduos.

Neste nicho, a contabilidade se mostra essencial para garantir a transparência das organizações e se torna útil para buscar apoios financeiros e participações em editais públicos. "O profissional contábil é protagonista na continuidade do terceiro setor", afirma a coordenadora da comissão de estudos do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS) que se dedica a abordar o tema, Grace de Avila Rodrigues. Na opinião da contadora, por ter especificidades próprias, a área requer profissionais capacitados, que se dediquem a estudar as regulamentações que a regem.

O terceiro setor é regido pelo Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/2002). Em 1999, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou as primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas, NBC T particulares ao terceiro setor. Em 2012, o CFC, a partir da Resolução nº 1.409/12, aprovou a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 e, em setembro de 2015, a Interpretação Técnica Geral 2002 passou por sua primeira revisão (R1). Atualmente, a ITG 2002 (R1) é a norma que regulamenta a contabilidade das entidades do terceiro setor no Brasil, abrangendo instituições de assistência social, entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos, entidades de cunho cultural, entre outras.

Um dos fatores mais importantes da atuação dos profissionais nas entidades do terceiro setor, segundo Grace, é a preocupação constante com a transparência das ações efetuadas. Por conta da ausência de lucro, por exemplo, todo resultado precisa ser registrado e relatado a fim de garantir viabilidade na participação de editais públicos. "O governo tem recurso disponível, mas muito está parado porque as organizações não demonstram controle e transparência. O profissional contábil é quem vai batalhar por isso", observa.

E para garantir esse compliance em todas as obrigações, é preciso trabalhar em conjunto com as organizações desde o início dos projetos, principalmente no controle de gestão e em conformidade com o código de ética. Para Grace, que trabalha há cerca de 15 anos com organizações do terceiro setor, os contadores não podem representar apenas uma "figura numérica", que só faz cálculos. "Os projetos precisam estar bem alinhados desde o início do processo", diz. Nesse sentido, segundo a coordenadora, essa atuação contribui para a desconstrução, no imaginário alheio, da ideia de corrupção ou trâmites fora da lei nas organizações de terceiro setor, que prestam um trabalho sério e correto.

Para orientar profissionais que se dedicam a esta atuação, Grace destaca o trabalho da comissão de estudos do CRCRS, que existe desde 2011. "Só trabalhamos mediante programa de trabalho, com base nas dores da classe", diz. Além disso, a partir de pesquisa com instituições do terceiro setor, o grupo discute e se aprofunda em dúvidas trazidas pelas mesmas.